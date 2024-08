Julek jedzie na Jawę - z Giżycka do Indonezji rowerem!

Cześć, z tej strony Julek! 1 września wyruszam z portu Ekomarina w Giżycku w swoją podróż do Indonezji i chciałem was zaprosić na symboliczny odcinek trasy, z Giżycka do Jeglina (65 km), lub krócej 5, 10, 15 km! Jeśli ktoś chciałby ze mną podjechać, to zapraszam 1 września o godzinie 10 do portu Ekomarina - zachęca 18-letni Julian Pawlik z Giżycka, który rusza rowerem w podróż z Giżycka do Indonezji.

Zaplanował trasę przez 12 krajów: Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Turcja, Gruzja, Azerbejdżan (z Baku samolotem do New Delhi), Indie (lot samolotem do Bangkoku), Tajlandia, Malezja, Indonezja (końcowa przeprawa obejmuje 3 promy) wyspa Jawa. Wyprawa będzie trwała od 8 do 12 miesięcy.

Przypomnijmy, że Julek Pawlik pochodzi z Giżycka. Uczył się w Szkole Podstawowej nr 7 i trenował piłkę nożną w Mazurii Mazurskiej Akademii Sportowej. Cztery lata mieszkał w Łomży i uczęszczał do Liceum Mistrzostwa Sportowego, kontynuował grę w ŁKS Łomża, jest bramkarzem. Na ostatni semestr przeniósł się do liceum w Suwałkach. Jest zawodnikiem Wigier Suwałki, wypożyczonym do Sparty Augustów.

Julek jest tegorocznym maturzystą. Koniec szkoły i matura to czas, kiedy wielu młodych ludzi zastanawia się, co dalej: studia, praca, wyjazd, zmiana miejsca zamieszkania. Julek też się nad tym zastanawiał. Ten – szalony zdaniem wielu osób – pomysł rowerowej wyprawy na „koniec świata” przyszedł nagle.

— Oglądałem serial na Netflixie o niebieskich strefach, miejscach, gdzie ludzie dożywają ponadprzeciętnego wieku — mówi Julek Pawlik. — Reporter opowiadał tam także o swojej przeszłości, powiedział, że objechał świat rowerem. Wtedy ja też wykrzyczałem: „Objadę świat rowerem!”. To był impuls, pomysł na siebie, na swoje życie — dodaje.

Julek zainspirował się także polskim podróżnikiem Piotrem Strzeżyszem, który zjechał na rowerze obie Ameryki – od Alaski po Patagonię, Tybet i kilkadziesiąt innych krajów. Skontaktował się z nim, rozmawiał, pytał o wskazówki.

Julek wszystko dokładnie planuje, przygotowując się do podróży. Jego poczynania można śledzić na social mediach – na FB na profilu Julek OnBike, a także na Instagramie, TikToku, YouTube. Można także wspomóc działania młodego giżycczania; dla niego liczy się każda złotówka (https://buycoffee.to/julek.onbike).

— W mojej podróży kluczem jest droga, a nie sam cel. Podczas moich przygotowań zebrałem dużą grupę ludzi, którzy mnie wspierają na każdym kroku. To niezwykłe uczucie, że taki zwykły chłopak jak ja może kogoś inspirować i przekonywać do spełniania marzeń — podkreśla Julek Pawlik.

Wyprawę będzie można śledzić w mediach społecznościowych Julka. Podróżnika można też wesprzeć wirtualną kawą https://buycoffee.to/julek.onbike.

Julian Pawlik sam o sobie

Nazywam się Julian Pawlik. Uczyłem się w Szkole Podstawowej nr 7 i trenowałem piłkę nożną w Mazurii Mazurskiej Akademii Sportowej. Cztery lata mieszkałem w Łomży i uczęszczałem do Liceum Mistrzostwa Sportowego, kontynuowałem grę w ŁKS Łomża, jestem bramkarzem. Na ostatni semestr przeniosłem się do liceum w Suwałkach. Jestem zawodnikiem Wigier Suwałki, wypożyczonym do Sparty Augustów. Aktualnie ze względu na wyprawę robię przerwę od piłki.

Co mnie natchnęło do takiego pomysłu?! Oglądałem serial na Netfliksie o niebieskich strefach. Reporter opowiadał tam także o swojej przeszłości, powiedział, że objechał świat rowerem. Wtedy ja też wykrzyczałem" "Objadę świat rowerem!" To był impuls, pomysł na siebie, swoje życie.

Zainspirowałem się także polskim podróżnikiem Piotrem Strzeżyszem, który zjechał na rowerze obie Ameryki - od Alaski po Patagonię, Tybet i kilkadziesiąt innych krajów. Skontaktowałem się z nim, rozmawiał, pytałem o wskazówki.

Ja też poczułem chęć objechania świata rowerem. Szukałem celu bądź trasy, jaką bym chciał przejechać i padło na wyspę wulkanów Jawę. Tak powstał mój projekt "Julek na Jawę".

Zaplanowałem już trasę przez 12 krajów: Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Turcja, Gruzja, Azerbejdżan (z Baku samolotem do New Delhi), Indie (lot samolotem do Bangkoku), Tajlandia, Malezja, Indonezja (końcowa przeprawa obejmuje 3 promy) wyspa Jawa. Wyprawa będzie trwała od 8 do 12 miesięcy. Podróż będzie podzielona na trzy etapy: 1. Giżycko/Baku 2. 90 dni w Indiach 3. Bangkok-Jawa.

***

Wyprawę wspiera Miasto Giżycko i sponsorzy prawatni.