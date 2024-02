Agresja w walentynki. Na zwróconą uwagę mężczyzna zareagował ciosem nożem

W dzień walentynek nie wszyscy okazywali sobie wzajemną sympatię. Do groźnej sytuacji doszło w rejonie Kanału Łuczańskiego. Dwóch mieszkańców Giżycka rozdawało kobietom lizaki, w pewnym momencie jeden z nich zwrócił przechodzącemu obok innemu mężczyźnie uwagę, aby nie wyzywał wulgarnie kobiety, z którą szedł. Na zwróconą uwagę mężczyzna zareagował agresywnie. Pokrzywdzony otrzymał ciosy i został raniony nożem.

Dwóch mieszkańców Giżycka z okazji przypadającego dnia świętego Walentego postanowiło umilić dzień przypadkowo napotkanym kobietom, wręczając im lizaka.

Kiedy wręczali słodycze, w ich stronę zbliżał się młody mężczyzna z kobietą. Było wyraźnie słychać jak mężczyzna wulgarnie krzyczy na kobietę i ją obraża. Jeden z mężczyzn zwrócił przechodniowi uwagę, aby nie odzywał się w taki sposób do kobiet i tak nie wypada się zachowywać. Na zwróconą uwagę przechodzień zaatakował mężczyznę, szarpał go i popychał, w pewnym momencie ranił go nożem w okolicę klatki piersiowej.

Obecny na miejscu trzeci mężczyzna oddzielił agresora od kolegi. Po tym zdarzeniu wszyscy rozeszli się w swoją stronę. Po pewnym czasie zraniony mężczyzna w jednej z restauracji zasłabł, zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Pokrzywdzony trafił do szpitala. Po konsultacji lekarskiej okazało się, że doznał rany kłutej, na szczęście nie zagrażającej jego życiu i zdrowiu.

O całym zdarzeniu został powiadomiony dyżurny giżyckiej jednostki. Policjanci z Giżycka przystąpili do natychmiastowego ustalenia danych sprawcy. Okazał się nim 31-letni mieszkaniec Giżycka, który został zatrzymany i przewieziony do giżyckiej komendy.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił policjantom na przedstawienie 31-latkowi zarzutu spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Na czas prowadzonego postępowania prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu wobec 31-latka środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji ze stawiennictwem w jednostce policji dwa razy w tygodniu oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zakaz zbliżania się do niego na odległość nie mniejszą niż 50 metrów.