23 lipca 2022 odbędzie się impreza pod hasłem Eskapada Jakubowa, która będzie przebiegała na trasie Drogi św. Jakuba. To pierwsza, wspólna inicjatywa wsi Gietrzwałd i miasta Olsztyna, które to łączy m.in. jakubowy szlak. Jest on nie tylko jednym z najstarszych szlaków pielgrzymkowych Europy, ale charakteryzuje się również ciekawymi walorami przyrodniczo - krajoznawczymi. Odcinek Olsztyn - Gietrzwałd jest wyjątkowo malowniczy – o czym przekonają się uczestnicy eskapady.

Trasa liczy ok. 20 km i jest oznaczona żółtymi muszelkami na niebieskim tle – zwykle znajdującymi się na drzewach. Start będzie na plaży miejskiej w Olsztynie, a meta w Gietrzwałdzie. Warto zostać w tej malowniczej wsi na kilka godzin czy nawet zdecydować się na nocleg. Będzie można podziwiać 3 deskale stworzone przez Arkadiusza Andrejkowa, jest okolicznościowa wystawa zewnętrzna, teren Sanktuarium sprzyja refleksji, a w lokalnych restauracjach każdy znajdzie coś dla siebie.

Eskapada Jakubowa została podzielona na trzy kategorie sportowe tak by każdy, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej, mógł wziąć w niej udział. Każda grupa ma inną godzinę startu, a uczestnicy będą mijać się na trasie. Poniżej dokładna rozpiska startów dla poszczególnych kategorii:

a) piechurzy - godz. 8.00

b) biegacze - godz. 9.00

c) rowerzyści - godz. 10.00

Organizatorzy wyznaczyli limit osób na 150.

Rocznica 670 – lecia lokacji Gietrzwałdu oraz olsztyńskie Dni Jakubowe (św. Jakub jest patronem Olsztyna) to dobra okazja by aktywnie spędzić czas na szlaku jakubowym. Malownicze, warmińskie krajobrazy zachwycą każdego i liczymy, że eskapada będzie dużą atrakcją zarówno dla mieszkańców jak i turystów.

Ważne: uczestnicy mogą skorzystać transportu powrotnego komunikacją gminną lub prywatnymi busami (obowiązuje standardowa opłata).

więcej informacji uzyskacie na www.gietrzwald.pl