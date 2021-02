W gminie Gietrzwałd uruchomiono transport publiczny

Przez lata na terenie gminy Gietrzwałd funkcjonował transport, którym głównie uczniowie byli dowożeni do gminnych szkół. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy nie mieli dostępu do jakiejkolwiek komunikacji zbiorowej, w lutym uruchomiony został transport publiczny, którym nie tylko dzieci mogą dojechać do szkół, ale każdy z mieszkańców, zarówno do wsi położonych na terenie gminy, jak i do Olsztyna. Wszystkie linie są skomunikowane z Gietrzwałdem, gdzie na pętli przy szkole podstawowej znajduje się przystanek przesiadkowy. Stąd linią G1 pasażerowie dojadą do pętli na olsztyńskim osiedlu Dajtki, gdzie mogą przesiąść się do autobusów miejskich.

- Takie rozwiązanie ułatwia przemieszczanie się - mówi Jan Kasprowicz, wójt gminy Gietrzwałd. - Osoby pracujące w Olsztynie zyskały dodatkowy środek komunikacji. Od teraz wizyta u lekarza specjalisty czy zrobienie zakupów stały się łatwiejsze.

Z początkiem marca rozkłady jazdy autobusów w kolorach srebrno-limonkowych ulegną zmianie.

- Transport publiczny działa od niespełna miesiąca - mówi Dorota Grzeszczuk z Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie. -Zachęcam do skorzystania i testowania naszych linii. W miarę możliwości technicznych i finansowych chcemy jak najlepiej dostosować rozkłady jazdy do potrzeb mieszkańców, jesteśmy otwarci na ich sugestie - dodaje. Dyskusję można śledzić na facebooku.

- Myślę, że super pomysłem na przyszłość byłoby skomunikowanie autobusów z PKP i stacją w Unieszewie uwzględniając odjazdy pociągów w kierunku Olsztyna. Takie rozwiązania funkcjonują w miejscu w którym mieszkam i się doskonale sprawdzają - swoją sugestią na facebooku dzieli się pan Grzegorz. - Dobrze, że inwestujecie w transport publiczny. Trzymam kciuki!

Na liniach oznaczonych symbolem G obowiązują bilety miesięczne i jednorazowe. Ich sprzedaż prowadzą kierowcy operatora, którym jest firma Inter-Trans Krzysztof Kobus z Dobrego Miasta. Transport publiczny działający na terenie gminy w dużej mierze finansowany jest ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej. Założeniem gminnej komunikacji zbiorowej jest dotarcie do jak największej liczby miejscowości, szczególnie tych, które do tej pory były wykluczone komunikacyjnie. Więcej informacji na temat transportu publicznego w gminie Gietrzwałd na stronie www.gietrzwald.pl