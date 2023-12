Jarmark Świąteczny rozgrzeje ełczan przed Bożym Narodzeniem

Jak co roku ełcki ratusz zaprasza przed ECK na Jarmark Świąteczny, aby poczuć magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 16 grudnia od godziny 10:00.

Już w najbliższą sobotę 16 grudnia od godziny 10:00, przed Ełckim Centrum Kultury odbędzie się coroczny Jarmark Świąteczny. To wspaniała okazja do zaprezentowania swoich wyrobów przez wystawców. To również możliwość zakupu wytworów rzemiosła artystycznego oraz rękodzielnictwa, spróbowania regionalnych wędlin, miodów czy chlebów.

Będzie można posłuchać ełckich wykonawców, kupić prezenty najbliższym, spotkać Mikołaja.

W programie wiele atrakcji dla małych i dużych:

Występy artystyczne „Kolędy i Pastorałki”:

10:30 Chór Pojezierze | ECK

11:00 Chór „Fantazja” | Szkoła Podstawowa nr. 4

11:30 Zespół „Na Mazurską Nutę” | ECK

12:10 Zespól „Ale Babki” | ECK

12:45 „Sercowe Nutki” | parafia NSJ

13:35 Zespól „Marzycielki” | ECK

14:00 Pracownia Muzyczno-Artystyczna Aleksandra B. Szejda

14:45 Vocaling Studio Sylwia Wasilewska

15:00 Spektakl „Przystań bez Św. Mikołaja” Teatru PudEŁKo | ECK | sala ZEBRA | wstęp wolny

15:20 Chór Gospel | ECK

18:00 Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej | ECK | sala widowiskowa | bilety

* Stoiska z rękodziełem

* Spotkanie ze Św. Mikołajem

* Quiz z nagrodami

mat. UM Ełk; opr. mac.