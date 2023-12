Ełckie schody 3D otworzą drzwi do nowoczesnej kolei?

Tym samym ełckie schody 3D otwierają drzwi dla potencjalnego masowego wykorzystania prefabrykowanych elementów betonowych w kolejnych projektach.

Od sierpnia 2021 roku Budimex prowadzi prace związane z przebudową stacji Ełk na potrzeby Rail Baltiki. Projekt obejmuje m.in. przebudowę 38,3 km torów kolejowych, sieci trakcyjnej, a także zabudowę 118 rozjazdów, stworzenie pięciu nowych peronów oraz budowę nowej nastawni.

To, co wyróżnia tę inwestycję, to pionierskie schody 3D, które stanowią nie tylko nowoczesny element architektoniczny, ale - jak zapewnia wykonawca - przede wszystkim krok w stronę przyszłości technologii kolejowej. Całkowita wartość projektu to 586 milionów złotych, a zakończenie prac planowane jest na koniec grudnia.

Ełckie schody 3D zostały umiejscowione na skarpie i są dedykowane dla pracowników kolei, umożliwiając im bezpieczny dostęp do obiektu mostowego – nie są przeznaczone dla pasażerów. Odróżniają się one nie tylko innowacyjnym podejściem do konstrukcji, ale również wyborem lokalizacji, mającym na celu zminimalizowanie potencjalnego ryzyka podczas testów nowych technologii.

Zanim schody mogły zostać zamontowane, konieczne było uzyskanie zgody od PKP PLK. W tym celu wykonawca ełckiej inwestycji kolejowej złożył szczegółowy wniosek, w którym przedstawił zastosowane materiały wraz ze specyfikacją technologiczną produkcji schodów. Dodatkowo, konieczne było złożenie oświadczenia o jednostkowym zastosowaniu produktu, uwzględniającego różnice w normach technicznych obowiązujących w Holandii i Polsce. Dlaczego akurat chodzi o normy holenderskie?

Projekt schodów 3D został zaprojektowany przez renomowaną firmę Witteveen+Bos, a ich produkcję zrealizowano w zakładach firmy Saint Gobain Weber w holenderskim Eindhoven właśnie. Zaawansowana technologia druku 3D pozwala na tworzenie nawet mostów pieszo-rowerowych czy kładek, a producent jest w stanie dostosować się do indywidualnych wymagań klienta pod względem geometrii, koloru, tekstury i stopnia zakrzywienia. Proces druku odbywa się przy użyciu specjalnej mieszanki betonowej, układanej warstwami przez robotyczne ramię poruszające się po centralnie zlokalizowanej szynie. Obecnie działają dwa takie zakłady - w Holandii i w Czechach.

Budimex przyznaje, że koszty materiałów związane z drukiem 3D są wyższe niż tradycyjnych schodów skarpowych, ale wykonawca powołuje się na istotne oszczędności na etapie montażu. Czas instalacji skrócił się z dwóch dni do zaledwie trzech godzin, co przekłada się na mniejsze nakłady na pracowników i sprzęt. Firma podkreśla, że tego typu projekty pozwalają na lepsze zrozumienie korzyści i ograniczeń nowych rozwiązań, co przyczynia się do podejmowania bardziej świadomych decyzji dotyczących ich potencjalnego ponownego zastosowania.

— Poza tradycyjnymi metodami budowy, które dobrze znamy i na co dzień wykorzystujemy, stale poszukujemy nowych rozwiązań, które poprawią i naszą konkurencyjność, i efektywność. Jednym z takich projektów jest drukowanie w technologii 3D prefabrykowanych elementów betonowych. Pierwszą próbę podejmujemy właśnie na kontrakcie w Ełku. Będziemy analizować możliwości przełożenia tego rozwiązania na zastosowanie seryjne. Technologia 3D jest przyszłościowa, nie tylko w budownictwie — tłumaczy Maciej Olek z zarządu Budimexu.

Maciej Chrościelewski