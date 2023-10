Posadzą ponad 180 drzew i 100 krzewów

W parku na os. Konieczki posadzono 8 lip szerokolistnych i 5 dębów błotnych (wcześniej w ramach realizacji inwestycji nasadzono tam 49 drzew - brzozy brodawkowate, klony zwyczajne, wiśnie ozdobne oraz 2168 krzewów i bylin).

Na plaży przy ul. Kolbego posadzono 20 sosen zwyczajnych i 5 klonów pospolitych odmiany Drummondi (dołączyły one do posadzonych tam do tej pory 223 drzew – dębów szypułkowych, brzóz brodawkowatych, klonów pospolitych i grabów).

Nowe nasadzenia pojawiły się też na osiedlu Baranki (wzdłuż ul. Kolbego, na skwerze Foksa oraz pasażach).

Ponadto w ramach akcji posadzonych zostało już 100 drzew na Placu Jana Pawła II (lipy szerokolistne, dęby błotne, graby pospolite).

W kolejnych dniach odbędą się jeszcze nasadzenia kompensacyjne m.in. przy ul. Cmentarnej, Nadjeziornej, na os. Konieczki, na os. Północ II i wzdłuż ul. Armii Krajowej. Posadzone zostaną m.in. lipy, dęby, jarzębiny oraz klony.

UM Ełk, opr. tom