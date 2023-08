3 promile i obywatelskie zatrzymanie - weekend w powiecie

Dzięki czujności innych kierowców policjanci wyeliminowali z ruchu dwóch nietrzeźwych kierujących. Obaj mieli ponad 3 promile alkoholu. Prawdopodobnie niedostosowanie prędkości do warunków drogowych było natomiast przyczyną kolizji do jakiej doszło w Boguszach.

Nadmierna prędkość i kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu to jedne z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Dzięki czujności innych kierowców policjanci wyeliminowali z ruchu dwóch nietrzeźwych kierujących.

W piątek (04.08.2023) o godzinie 10:30 doszło do obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwego kierowcy. 38-letni mieszkaniec Łomży zauważył, że kierowca jadącego przed nim volkswagena passata dziwnie się zachowywał, zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu i przekraczał linie ciągłe. Mężczyzna w trakcie jazdy zadzwonił na numer alarmowy, a sam jechał za volkswagenem, starając się go zatrzymać. W jednej z miejscowości gminy Stare Juchy, gdy kierowca passata zatrzymał się, mężczyzna podbiegł do niego kazał wyłączyć silnik, odebrał kluczyki od auta i pilnował mężczyzny do czasu przyjazdu patrolu. Zatrzymanym mężczyzną okazał się 53-letni mieszkaniec gminy Stare Juchy. Badanie alkomatem wykazało aż 3 promile alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo, policjanci ustalili, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania.

Następnego dnia w sobotę (05.08.2023r.) oficer dyżurny został poinformowany, że na parkingu w centrum miasta znajduje się samochód osobowy marki Mazda, którego kierowca najprawdopodobniej znajduje się pod wpływem alkoholu. Policjanci wylegitymowali mężczyznę. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało 3,2 promila alkoholu w jego organizmie. W trakcie kontroli okazało się, że 49-latek ma aktywne dwa zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi wydane przez Sąd Rejonowy w Ełku.

- Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności i poważne konsekwencje finansowe. Natomiast złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat - przypomina ełcka policja.

W sobotę policjanci pracowali także na miejscu groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego, do którego doszło w na drodze K-65 w miejscowości Bogusze. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem osobowym marki BMW- 30-letni mieszkaniec Grajewa, na łuku drogo stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik, a następnie uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji i tablicę ogłoszeń. Dwóch pasażerów w wieku 22 i 20 lat zostało przewiezionych do szpitala. Na szczęście nie doznali poważniejszych obrażeń i po badaniach go opuścili.

Policjanci apelują o bezpieczną jazdę i przestrzeganie przepisów drogowych.

mat. KPP; opr. mac.