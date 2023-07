Pijany 62-latek na rowerze zwyzywał i obrażał policjantów

Pewien 62-latek jechał nietrzeźwy rowerem po Ełku. Potem znieważył policjantów i groził im. Czekają go za to konsekwencje karne – nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Przejażdżka rowerem może niektórym wymknąć się spod kontroli i przybrać niepokojący i niezgodny z prawem obrót. Patrolując ulice centrum Ełku policjanci zauważyli rowerzystę jadącego po jezdni, a potem chodnikiem. Mężczyzna chwiał się na rowerze i nie trzymał toru jazdy. Takie niebezpieczne zachowanie kierowcy dawało podstawę do podejrzeń, że znajduje się on pod działaniem alkoholu.

Gdy policjanci zaczęli z nim rozmawiać, mężczyzna od razu do nich krzyczał, wulgarnie ich wyzywał i obrażał. Nie wykonywał poleceń wydawanych przez mundurowych. Swoim zachowaniem uniemożliwił spokojne przeprowadzenie czynności służbowych. Cały czas znieważał funkcjonariuszy i groził im. W konsekwencji 62-latek został zatrzymany.

Odmówił badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, dlatego została mu pobrana krew do badań w tym kierunku. Groźba to czyn zagrożony karą do 2 lat pozbawienia wolności. Za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi kara do roku pozbawienia wolności.

mat. KPP Ełk