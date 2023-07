Pędził 180 km/h i bez prawka!

Szaleńczy rajd w powicie ełckim. Pewien warszawiak pędził 180 km/h przez Ruską Wieś. Nie miał prawka, bo stracił je. Zgadnijcie za co!

Stanowczo za szybko poruszał się mieszkaniec Warszawy w gminie Ełk! Policjanci zatrzymali go do kontroli (16.07.2023 r.) niedaleko Ruskiej Wsi. Mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość o 90 km/h – pędził z prędkością 180 km/h.

Za to wykroczenie został ukarany mandatem 2500 złotych i otrzymał 15 punktów karnych. Policjanci ustalili, że 48-latek jechał bez uprawnień. Prawo jazdy stracił już wcześniej za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym.

Jednak po upływie trzymiesięcznego odebrania prawa jazdy nie dopełnił formalności. To może go dużo kosztować, bo takie sprawy kończą się w sądzie. Ten może orzec karę w wysokości od 1500 złotych do 30000 złotych, a także zakaz kierowania.

Ponadto pojazd, którym poruszał się mężczyzna nie posiadał aktualnych badań technicznych.

KPP Ełk