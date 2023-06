Z Morąga do Ełku na rowerek - zatankował 2,5 promila

Wraz z rozpoczęciem sezonu turystycznego na jeziora powiatu ełckiego wypłynęły policyjne patrole. Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą i służą pomocą osobom, które takiej pomocy potrzebują. Niestety, wciąż są osoby, które zapominają o zakazie korzystania ze sprzętu pływającego pod wpływem alkoholu.

Na przykład podczas wczorajszego patrolu na Jeziorze Ełckim (niedziela 25 VI) policjanci skontrolowali stan trzeźwości 30-latka, który pływał rowerem wodnym. Okazało się, że mężczyzna wypłynął na jezioro mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. To była kosztowna decyzja. Mieszkaniec Morąga został ukarany mandatem – 500 złotych. Policjanci zakazali mu dalszego pływania rowerem i przekazali ten sprzęt do wypożyczalni.

Dlaczego trzeźwość na wodzie jest taka istotna?

Analizy utonięć na terenie powiatu ełckiego pokazują, że większość ofiar spożywała alkohol przed wypadkiem. W roku 2022 na naszych wodach utonęło 5 osób.

Po alkoholu dochodzi do upośledzenia koordynacji ruchowej oraz zmysłu równowagi. Osoba będąca pod wpływem alkoholu nie jest w stanie prawidłowo ocenić stopnia niebezpieczeństwa. Alkohol sprawia też, że ludzie są bardziej śmiali i przez to łatwiej zdecydować się na krok, nad którym w normalnej sytuacji zastanowiliby się dwa razy. Dochodzi też do przecenienia swoich umiejętności.

Nad wodą wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do niebezpiecznej sytuacji, dlatego tak ważne są rozwaga, zdrowy rozsądek i ostrożność.

mat. KPP Ełk