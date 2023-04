Ełk: Autobus potrącił rowerzystę jadącego chodnikiem

Ełk: Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w czwartek 27 IV na ulicy Łukasiewicza. Rowerzysta potrącony przez kierującego autobusem z urazem nogi trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w czwartek (27.04.2023) w Ełku na ulicy Łukasiewicza. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący autobusem MZK skręcając w drogę prowadzącą do zajezdni potrącił rowerzystę, który jechał chodnikiem. 65-letni rowerzysta z urazem nogi został przetransportowany do szpitala.

Policjanci ustalają okoliczności wypadku. Wiadomo, że obaj kierujący byli trzeźwi.

- Coraz więcej rowerzystów pojawia się na drogach, dlatego pamiętajmy o bezpieczeństwie własnym i innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że pieszy czy rowerzysta są również pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Różnica polega tylko na tym, że w starciu z samochodem są oni znacznie bardziej narażeni na poważne obrażenia. Dlatego niezbędne jest zwracanie szczególnej ostrożności, tym bardziej, że wśród rowerzystów jest wiele dzieci, osób starszych, a niestety i osób będących pod wpływem alkoholu - apelują mundurowi.

Przypominają też, że zasady ruchu drogowego stanowią jasno, że nie można jeździć rowerem po chodniku. Są jednak wyjątki. Możliwe jest to wtedy, gdy:

* gdy opiekujemy się jadącym na własnym rowerze dzieckiem, które nie ukończyło 10 lat.

* gdy panują złe warunki atmosferyczne, a więc jest ulewa, porywisty wiatr, śnieżyca czy na przykład mgła,

* nie ma drogi dla rowerów, chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości, a przy tym na jezdni samochody mogą poruszać się szybciej niż 50 km/h.

* Taryfikator mandatów za naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku przewiduje grzywnę wynoszącą od 50 do 100 zł..

mat. KPP Ełk