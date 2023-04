Szykuje się kolejna, duża inwestycja kolejowa w regionie!

Do najważniejszych inwestycji Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku można zaliczyć m.in. budowę nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc –Tymbark/Mszana Dolna, która skróci czas przejazdu między Krakowem a Zakopanem i Nowym Sączem.

Zmodernizowana zostanie linia średnicowa w Warszawie, czego efektem będzie zwiększenie przepustowości na Warszawskim Węźle Kolejowym. Zmodernizowana zostanie m.in. linia Gdynia – Słupsk, Skierniewice – Pilawa – Łuków i Jasło – Krosno – Sanok – Nowy Zagórz.

Jak przekazał nam Paweł Czemiel, pochodzący z Ełku doradca ministra infrastruktury, wyremontowana i przywrócona do ruchu zostanie także linia Czerwonka – Mrągowo – Mikołajki – Ełk w woj. warmińsko-mazurskim, która stanowić będzie trzeci korytarz kolejowy łączący Olsztyn z Ełkiem (obok istniejących dzisiaj linii przez Korsze i Giżycko oraz przez Szczytno i Pisz).

Co ważne, wyremontowana linia kolejowa przebiega również przez Orzysz, a to oznacza, że będzie miała duże znaczenie militarne. W okolicach Orzysza znajduje się bowiem Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych, jeden z największych tego typu obiektów w Polsce.

Gruntownej modernizacji doczeka się także główna linia kolejowa biegnąca przez woj. świętokrzyskie, wraz ze stacją Kielce.

— Chcemy, aby Krajowy Program Kolejowy był ambitny oraz by inwestycje w jego ramach wynosiły 80 mld zł. Nowy KPK będzie ukierunkowany na inwestycje związane z siecią bazową TEN-T oraz inwestycje, które wpływają na jakość połączeń międzynarodowych — podkreślił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Efektem realizacji inwestycji ujętych w Programie będzie m.in. podniesienie parametrów sieci kolejowej przez zarządcę narodowej, publicznej infrastruktury kolejowej – Polskie Linie Kolejowe SA, skrócenie czasów przejazdów, podniesienie bezpieczeństwa transportu kolejowego, komfortu podróży oraz likwidacja barier utrudniających przewóz ładunków.

Rozpoczynają się właśnie konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Program stanowi bezpośrednią kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Dokument ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie inwestycji kolejowych przewidywanych do realizacji do 2030 r. KPK określa cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje wysokość planowanych wydatków na poziomie poszczególnych źródeł w ujęciu rocznym oraz listę zadań (podstawowych i rezerwowych) do realizacji w perspektywie do 2032 roku.

Ministerstwo Infrastruktury, opr. tom