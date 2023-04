Kradzież z włamaniem, adrenalina i... kanapa sąsiadki

16, 18 i 27-latek zaplanowali włamanie do sklepu z telefonami i nocą realizowali swój przestępczy plan. Wspólnie i w porozumieniu włamali się do sklepu i ukradli sprzęt. Telefony, tablety, głośniki i laptop – wszystko wycenione na ponad 20 tys. złotych. Do zdarzenia doszło w nocy (16/17.04.2023 r.) w Ełku.

Jak wskazują policyjne ustalenia, trzej koledzy chodzili razem po mieście. Jeden z nich wpadł na pomysł, aby włamać się do sklepu, bo potrzebował pieniędzy. Pozostali się zgodzili, razem omówili plan działania i przygotowali potrzebne im do tego rzeczy. Realizując swój nieprawy plan, wybili szybę w drzwiach do lokalu i okno, żeby dostać się do wnętrza. Mimo że mężczyźni mieli zakryte twarze, policjanci szybko ustalili ich tożsamość i zatrzymali ich.

- Był wśród nich był 16-letni chłopak, który zrobił to, bo „chciał poczuć adrenalinę”. On odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich - tłumaczy KPP Ełk

Był też 18 – latek, który widząc zbliżających się do jego domu policjantów bardzo chciał uniknąć zatrzymania i ukrył się u sąsiadki za wersalką. Na niewiele się to zdało, bo policjanci szybko go tam odnaleźli.

W tej sprawie został też zatrzymany 27 – latek. Policjanci ustalili, że ten mężczyzna ma na koncie także inne przestępstwo. Wcześniej, wykorzystując chwilową nieuwagę pracownika, ukradł z szuflady ze sklepu 4 tys. złotych. Tego mężczyznę sąd tymczasowo aresztował na najbliższe 3 miesiące. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem i kradzieży. Kodeksem karnym przewiduje za to karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci ustalili i zatrzymali także pasera, który pomógł w zbyciu ukradzionego mienia. Za paserstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

mat. KPP Ełk