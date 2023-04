Z koleżanką... po dwóch piwach - przeszkodzili im policjanci

We wtorek (04.04.2023 r.) policjanci zatrzymali do kontroli młodego rowerzystę, poruszającego się drogą dla rowerów. Na kierownicy roweru nastolatek przewoził swoją koleżankę. Okazało się, że 16-latek jest w stanie po użyciu alkoholu. Sam przyznał, że pił niedawno piwo. Pasażerką była 15-latka. Oczywiście nie mogli kontynuować swojej przejażdżki po mieście. Policjanci przekazali ich pod opiekę rodzicom.

Sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. Policjanci sprawdzają także, skąd 16-latek miał alkohol.

- Przypominamy, że trwa akcja profilaktyczna „Jednośladem bezpiecznie do celu”. To przede wszystkim czas na promowanie właściwych zachowań kierujących jednośladami na drodze. Nocna kontrola drogowa w Ełku przeprowadzona przez policjantów z ruchu drogowego to zdecydowanie niechlubny przykład zachowania rowerzysty na drodze - apelują ełccy mundurowi.

mat. KPP Ełk