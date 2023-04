Podał się za pracownika gminy i zaoferował tańszy opał. Seniorzy stracili 15 000 złotych

Wykorzystują uczciwość, chęć pomocy i zaufanie do drugiego człowieka. Oszuści podszywający się pod pracowników różnych instytucji (domokrążcy) często szukają swoich ofiar wśród seniorów. Niestety do takiej sytuacji doszło w poniedziałek na wsi w gminie Ełk (03.04.2023 r.).

- Opisujemy ten przykład ku przestrodze. Przedstawiane przez oszustów historie mogą się różnić, ale sposób działania jest podobny - wyjaśnia mł. asp. Agata Kulikowska de Nałęcz z ełckiej policji.

Do mieszkania małżeństwa seniorów zapukał mężczyzna, która przedstawiał się jako przedstawiciel gminy.

Był wiarygodny i wzbudził ich zaufanie. Zaproponował z gminy atrakcyjną cenę za węgiel i drzewo. Poprosił o zaliczkę, którą seniorzy zdecydowali się przekazać.

Po jego wyjściu okazało się, że zniknęło im znacznie więcej pieniędzy – aż 15 000 złotych. Mężczyzna zobaczył, gdzie seniorzy przechowują swoje oszczędności i wykorzystał to, żeby ukraść te pieniądze.

Jak uniknąć takich sytuacji?

- Uważajmy na osoby osoby obce, które chcą wejść do naszego mieszkania pod różnymi pozorami

- Jeśli ktoś podaje się za pracownika administracji czy organizacji itp., powinniśmy zastosować zasadę ograniczonego zaufania. Taka osoba powinna wylegitymować się odpowiednim dokumentem poświadczającym jej tożsamość jak i sprawowaną funkcję. Ta osoba nie powinna mieć też żadnych pretensji, jeśli będziemy chcieli skontaktować się z instytucją, którą reprezentuje, aby potwierdzić jej tożsamość. Jeśli zaczyna wtedy sugerować, że sprawdzanie nie ma sensu albo próbuje się oddalić, wówczas jak najszybciej powinniśmy zadzwonić pod numer 112

- Jeśli osoba odwiedzająca żąda pieniędzy np. zaliczki, to najpewniej mamy do czynienia z oszustwem. Nigdy nie wyciągajmy przy nieznanych osobach gotówki. Pokazujemy wtedy, jakie mamy oszczędności i gdzie chowamy je w domu

- Bardzo często oszuści – działając we dwóch – proszą o sprawdzenie np. dokumentów. Jeden będzie towarzyszył domownikowi, odwracając uwagę od drugiego, który w tym czasie może dokonywać kradzieży

KPP Ełk