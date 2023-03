Tragedia w centrum Ełku - kobieta wypadła z okna

W niedzielę 26 III, w centrum Ełku doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia - z drugiego piętra wypadła kobieta. Niestety nie udało się jej uratować.

Wczoraj (niedziela 26 III) w centrum Ełku doszło do fatalnego w skutkach zdarzenia - z okna mieszkania przy ul. Wojska Polskiego (II piętro) wypadła 60-letnia kobieta. Do zdarzenia doszło ok. godz. 15:40

Poszkodowana została przewieziona na Szpitalny Oddział Ratunkowy SOR, ale niestety nie udało się jej uratować. Obecnie policjanci ustalają szczegóły zdarzenia i wyjaśniają jego okoliczności.