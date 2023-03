Kochasz zwierzęta? Masz doskonałą okazję, aby im pomóc!

Z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Światowego Dnia Zwierząt, który przypada na 4 kwietnia, władze gminy Prostki organizują zbiórkę karmy dla bezdomnych psów i wolno żyjących kotów. Do udziału w pożytecznym evencie zachęca mieszkańców gminy. Jeżeli więc ktoś chciałby wesprzeć naszych "braci mniejszych", mile widziane będą:

* sucha i mokra karma

* smycze

* koce

* ręczniki

* miski

Zebrane rzeczy można przynosić do Urzędu Gminy Prostki ul. 1 Maja 44 B, 19-335 Prostki (pokój Nr 9) od 15 marca 2023 r. do 04 kwietnia 2023 r.

Wolno żyjące koty - co to takiego?

Koty wolno żyjące (dzikie, piwniczne) to w zasadzie stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność w budynkach w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów).

Należy zastrzec, że nie są to zwierzęta bezdomne, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. Utrudnianie, czy zamykanie dostępu do ich schronień w terenie zabudowanym, jakim są przede wszystkim piwnice jest niehumanitarne.

Koty wolno żyjące bytują w grupach liczących od kilku do kilkudziesięciu sztuk. Zazwyczaj zachowują dosyć duży dystans w stosunku do ludzi, w tym również do swoich opiekunów pomimo tego, że identyfikują ich pozytywnie. W wielu przypadkach grupy kotów wolno żyjących składają się z osobników spokrewnionych ze sobą, które urodziły się i wyrosły w jej obrębie. Przyłączenie się obcego kota do grupy jest bardzo trudne i z reguły koty obce nie są akceptowane.