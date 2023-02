Plaga pożarów sadzy w kominach

Spalanie w piecu mokrego drewna, płyt wiórowych, śmieci i odpadów komunalnych oraz elementów z tworzywa sztucznego i gumy skutkuje odkładaniem się wewnątrz przewodu kominowego sadzy, czyli pozostałości z niepełnego spalania tychże materiałów stałych. W wyniku ich nagromadzenia może dojść do zapalania się sadzy w kominie.

— Czyszczenie przewodów kominowych w instalacjach opalanych paliwem stałym powinno się odbywać CO NAJMNIEJ raz na 3 miesiące, a paliwem ciekłym i gazowym - raz na 6 miesięcy. Kluczowe jest tutaj wyrażenie "co najmniej" - jeśli używamy do ogrzewania materiałów złej jakości, materiałów nie przeznaczonych do wykorzystania jako opał - sadza będzie gromadziła się szybciej i nawet czyszczenie w prawidłowych w świetle prawa odstępach czasu może nie wystarczyć — przypominają ełccy strażacy.

I jak dodają, zagrożenie jakie niesie za sobą niewłaściwa eksploatacja przewodów kominowych, wentylacyjnych to nie tylko pożar sadzy w kominie i straty materialne - możliwość pękania tynku, rozszczelnienia przewodu kominowego a nawet rozprzestrzenienia się pożaru na pomieszczenia użytkowe. Nagromadzona sadza lub niedrożna wentylacja może doprowadzić do zaburzenia lub całkowitego zatrzymania ciągu w kominie, a to jest pierwszym krokiem do powstania zagrożenia związanego ze śmiertelnie niebezpiecznym tlenkiem węgla (potocznie - czadem).

KP PSP Ełk, tom