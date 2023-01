Straciła kilka tysięcy - a chciała tylko potwierdzić zakup butów

Jeśli wystawiasz ogłoszenie, a kupujący informuje Cię, że już dokonał płatności i prosi o wejście w przesłany przez niego link do rzekomego potwierdzenia płatności – TO NA PEWNO JEST OSZUSTWO!!! Policjanci z Ełku przyjęli kolejne zawiadomienie o takiej sytuacji. Kobieta chciała sprzedać buty, ale w rezultacie straciła z konta blisko 7 000 złotych.

Do policjantów z Ełku zgłosiła się kobieta oszukana podczas sprzedaży na portalu aukcyjnym. Kobieta chciała sprzedać swoje buty, a w rezultacie straciła z konta prawie 7 000 złotych. Takie zgłoszenia niestety przyjmowane są przez policjantów bardzo często.

Jak przebiega oszustwo?

1. Wystawiasz przedmiot na portalu sprzedażowym.

2. Odzywa się do Ciebie, na zewnętrznym komunikatorze, oszust podający się za potencjalnego kupca.

3. Przesyła Ci link prowadzący do fałszywej strony, na której musisz wprowadzić numer karty płatniczej oraz inne dane niezbędne do realizacji płatności.

4. Oszust będzie Cię przekonywał, że wszystko jest bezpieczne przesyłając fałszywe potwierdzenia przelewu lub podrobiony regulamin usługi

5. Po wprowadzeniu danych na podstawionej stronie jesteś okradany.

Jak unikać takich sytuacji?

- Uważajmy na próby kontaktu poza właściwym portalem, szczególnie z wykorzystaniem komunikatorów

- Nie klikamy w żadne linki do rzekomej płatności ani instrukcje przesłane przez nieznane nam osoby

- Nie logujmy się na stronach do rzekomych płatności czy "otrzymania pieniędzy"

- Nie należy podawać numeru CVV umieszczonego z tyłu karty kredytowej ani jej danych

mat. KPP Ełk;