18-latek dachował BMW pod Ełkiem - prawo jazdy miał od miesiąca

18-letni kierowca osobowego BMW nie dostosował prędkości i swoich umiejętności do warunków drogowych, co zakończyło się dachowaniem. Okazało się, że prawo jazdy ma od miesiąca. Jechał z trzema pasażerami – oni nie ucierpieli w tym zdarzeniu, a kierowca trafił do szpitala z urazem kręgosłupa.

Do zdarzenia doszło na trasie Sędki-Laski Wielkie (08.12.2022r.) w powiecie ełckim. Z ustaleń policjantów wynika, że 18-letni kierowca BMW nie dostosował prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i dachował. W pojeździe, oprócz kierowcy, było jeszcze trzech jego 17-letnich kolegów. W wyniku zdarzenia ucierpiał kierujący, który trafił do szpitala z urazem kręgosłupa. Kierowca miał prawo jazdy od miesiąca.

Apelujemy do młodych kierowców o rozwagę i szacunek do życia i zdrowia innych osób. Prawo jazdy to przywilej wiążący się z ogromną odpowiedzialnością za siebie oraz innych uczestników ruchu.

Ważne, aby młodzi kierowcy do swoich umiejętności podchodzili z pokorą i dystansem. Doświadczenie i pewność w prowadzeniu pojazdu zdobywa się po wielu latach samodzielnego poruszania się po drogach.

mat. KPP Ełk