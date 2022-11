Miał zakaz zbliżania się - przyszedł z drewnianą pałką

Najbliższe miesiące spędzi w areszcie 32-latek z powiatu ełckiego. Mężczyzna pomimo nałożonego na niego przez sąd zakazu zbliżania się do sąsiadów, nie stosował się do tego obowiązku oraz groził tym osobom. Nie ma przyzwolenia na takie zachowania – grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.