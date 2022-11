Nie wiadomo, jak 18-latek wpadł do wody

Nocą, przy minusowych temperaturach, znalazł się w jeziorze. Policjanci wyciągnęli go z wody, okryli swoimi ubraniami i kocem i zabrali do ciepłego radiowozu. Potem przekazali załodze pogotowia. Tak szybkie działanie było możliwe po telefonie od zaniepokojonych mieszkańców.

Każdą informację o osobach zagrożonych wychłodzeniem policjanci traktują bardzo poważanie. Każde takie zgłoszenie jest przez policjantów wnikliwie sprawdzane, żeby jak najszybciej nieść pomoc.

Tak było także nocą w minioną sobotę.

— Osoby znajdujące się przy jeziorze zauważyły mężczyznę w wodzie i zadzwoniły pod numer alarmowy. Temperatura była tej nocy ujemna — relacjonują ełccy policjanci.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania i wyciągnęli z wody mężczyznę, łapiąc go za ubrania. Mokry mężczyzna trząsł się zimna, wypowiadał się nielogicznie, kontakt z nim był utrudniony. Policjanci pomogli mu zdjąć przemokniętą odzież, okryli go swoimi służbowymi ubraniami oraz kocem termicznym. Z uwagi na stan mężczyzny policjanci wezwali pogotowie. 18-latek został zabrany do szpitala.

Nie wiadomo jak mężczyzna znalazł się w wodzie.

Ważna w tym przypadku była reakcja mieszkańców, którzy zgłosili taką sytuację. Dzięki temu służby mogą zapobiec tragedii i uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Takie zgłoszenia są istotne zwłaszcza teraz, kiedy temperatury bywają ujemne, a osobom znajdującym się w niesprzyjających warunkach grozi wychłodzenie.

KPP Ełk, tom