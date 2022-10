Szukały grzybów, a po chwili same były poszukiwane

Wczoraj po południu, dyżurny grajewskiej komendy, został zaalarmowany o zaginięciu w lesie dwóch mieszkanek powiatu ełckiego. Mąż jednej z nich poinformował mundurowych, że wspólnie z żoną i jej siostrą wybrał się na grzyby do lasu w powiecie grajewskim. W pewnym momencie 68-latek stracił kobiety z oczu. Pomimo, że był z nimi w stałym kontakcie telefonicznym, nie znał terenu i nie potrafił ich odnaleźć.

W to miejsce od razu pojechali grajewscy dzielnicowi, którzy kontynuowali rozmowę z 69 i 70-latką. Mundurowi polecili kobietom pozostać w miejscu, a sami rozpoczęli ich poszukiwania. Już po kilkudziesięciu minutach dzielnicowi odnaleźli kobiety na jednej z wąskich i trudno dostępnych ścieżek leśnych. Były one przemoczone i zmęczone, ale nie potrzebowały pomocy medycznej. Mieszkanki powiatu ełckiego bezpiecznie wróciły do domu.

Policjanci apelują o rozwagę i rozsądek w trakcie pobytu w lesie.

Warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

- przed wyjściem do lasu należy poinformować bliskich o wyprawie oraz wskazać im okolicę, w której będziemy przebywać;

- określić kiedy zamierzamy wrócić;

- należy ze sobą zabrać niezbędne leki oraz telefon komórkowy z naładowaną baterią;

- do lasu najlepiej wybierać się w kilka osób i za bardzo nie oddalać się od siebie, co jakiś czas nawoływać się, aby nie tracić kontaktu; kiedy jedna z osób zgubi się w lesie należy o tym fakcie powiadomić najbliższa jednostkę Policji, by rozpocząć akcję poszukiwawczą jak najszybciej;

- kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia albo nawet oznaczajmy je, tak aby bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy;

- nie wybierajmy się do lasu po zmierzchu oraz w złą pogodę.

mat. KPP Grajewo