Kierowca hulajnogi jechał wężykiem po Ełku i wyhulał 1,5 promila

Sobotnią nocą (08.10.2022r.) policjanci na jezdni w Ełku dostrzegli mężczyznę na hulajnodze elektrycznej. Jego sposób jazdy wzbudził ich zainteresowanie, bo nie zależał do bezpiecznych – kierujący jechał wężykiem całą szerokością jezdni.

Policjanci zatrzymali go do kontroli. Okazało się, że 40-latek jest nietrzeźwy. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Cała sytuacja zakończyła się dla niego wysokim mandatem. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem za to wykroczenie będzie musiał zapłacić 2500 złotych.

— Nie ma taryfy ulgowej dla nietrzeźwych kierujących. Jednym z głównych zadań policjantów jest dbanie o bezpieczeństwo i wykluczanie takich kierujących z ruchu drogowego. Policjanci reagują wobec wszystkich pijanych użytkowników dróg – wyciągając konsekwencje prawne, niezależnie od środka transportu, jakim porusza się taka osoba — podkreśla stanowczo mł. asp. Agata Kulikowska de Nałęcz, oficer prasowa ełckich mundurowych.

mat. KPP Ełk