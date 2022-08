Przyducha na Łaśmiadach. Dziesiątki kilogramów śniętych ryb

Przyducha to znaczne zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie zbiornika wodnego lub jego części. W skrajnym przypadku może prowadzić do masowego wymierania zamieszkujących go organizmów korzystających z tlenu. Mamy wówczas do czynienia z śnięciem ryb.

W środę na Jeziorze Łaśmiady w powiecie ełckim pojawiły się służby poinformowane o podejrzeniu śnięcia ryb. Zostały wówczas pobrane próbki wody do badań.

Przypomnijmy, że z przyduchą na Łaśmiadach mieliśmy do czynienia m.in. 4 lata temu.

— Przez panujące obecnie upały możliwe, że sytuacja może się powtórzyć. Oby w najbliższych dniach spadł deszcz, który napowietrzy jezioro i zahamuje duszenie się ryb w akwenie — mówili w środę z nadzieją strażacy z OSP Straduny.

Niestety sprawdza się najgorszy scenariusz. Deszcz nie zaczął padać i wciąż utrzymują się bardzo wysokie temperatury. Tylko w piątek strażacy wyłowili z Łaśmiad ponad 100 kilogramów śniętych ryb. W niedzielę od rana służby dalej walczą ze skutkami przyduchy. Skala strat na razie nie jest jeszcze znana.

Temperatura w naszych jeziorach jest bardzo wysoka. Z niedzielnego komunikatu IMGW wynika, że w Jeziorze Ełckim temperatura wody wynosi 25,2 (w czwartek było 24,9), a w Selmencie Wielkim 24,6 st. C (w czwartek było 24,8 st. C).