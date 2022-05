On nie zatrzymał się do kontroli, ona rzuciła się na policjantów. Oboje byli pijani.

Nietrzeźwy kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Jego partnerka agresywnie rzuciła się na policjantów. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed policjantami. Był nietrzeźwy i nie miał uprawnień. Pasażerka próbowała przemocą wywrzeć wpływ na czynności policjantów i „uwolnić” swojego partnera – rzucała się na nich i szarpała za umundurowanie. Oboje zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty.

Zaniepokojony mieszkaniec zgłosił, że prawdopodobnie nietrzeźwy kierowca wsiadł za kierownicę i wyjechał na ulice Ełku. Policjanci niezwłocznie podjęli działania w tej sprawie i zauważyli opisany pojazd jadący bez obowiązkowych świateł. Dali kierowcy sygnał do zatrzymania się do kontroli. Jednak on się nie zatrzymał i zaczął uciekać, zmuszając policjantów do pościgu.

Pomimo sygnałów zarówno dźwiękowych i świetlnych, ignorował polecenia policjantów do zatrzymania pojazdu. W końcu jednak zatrzymał auto, ale wysiadł z niego i próbował uciekać pieszo. Policjanci zatrzymali go po kilkunastu metrach.

Wówczas podbiegła do nich pasażerka z tego samochodu i próbowała odciągać policjantów od swojego partnera. Była agresywna, rzucała się na policjantów i szarpała ich za mundury, chcąc wywrzeć wpływ na działania służbowe. Okazało się, że oboje są nietrzeźwi, a kierowca nie ma prawa jazdy. Mężczyzna miał 2,7 promila alkoholu w organizmie, kobieta 2,5 promila. Oboje zostali zatrzymani.

31-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Jego 27-letnia partnerka odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza oraz za to, że przemocą starała się zmusić policjantów do zaniechania czynności służbowych. Te przestępstwa zagrożone są karą do 3 lat pozbawienia wolności.

mat. KPP Ełk