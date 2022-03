Kolejne utrudnienia na Grajewskiej. Czytelnik ma pomysł...

Trwa remont ulicy Grajewskiej. W związku z prowadzonymi pracami dostajemy od Państwa wiele sygnałów. Poniżej jeden z nich.

— Chciałbym podzielić się kilkoma uwagami na temat przebudowy ul. Grajewskiej. Ruch jest tam utrudniony, gdyż jest czynna tylko jedna jezdnia, ale korki powstają tam przede wszystkim dlatego, że źle jest ustawiona sygnalizacja świetlna. Obecnie, gdy jadą samochody z Ełku, to kierowcy od strony Grajewa mają czerwone światło i odwrotnie - gdy jadą samochody z Grajewa to kierowcy z Ełku mają czerwone światło - stąd korki. Zakaz skrętu w lewo z ul. Grajewskiej do ul. Jana Pawła II powinien obowiązywać nie tylko na czas remontu ale na stałe — proponuje nasz Czytelnik. — Kierowcy jadący od strony Grajewa mogą spokojnie wcześniej zjechać na osiedle Jeziorna na dwóch skrzyżowaniach - z Maksymiliana Kolbego i Matki Teresy z Kalkuty - na których są lewoskręty - skręt w lewo na światłach jest niepotrzebny , bo tylko tamuje ruch. Powinny być tylko dwie zmiany świateł - jazda po prostej i wyjazd z ul Jana Pawła II a nie trzy jak obecnie - myślę że takie rozwiązanie znacząco poprawiłoby płynność ruchu.

Co myślicie o takim pomyśle?

W najbliższych dniach takie rozwiązanie zostanie właśnie wprowadzone. Od jutra do niedzieli prowadzone będą prace na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z DK 65 ul. Grajewska. W tym czasie skrzyżowanie będzie zamknięte.

W związku z tym wyłączone zostaną przystanki MZK:

tymczasowy przystanek przy ul. Grajewskiej za skrzyżowaniem z ul. Jana Pawła II,

Jana Pawła – Oratorium,

Jana Pawła – skwer Foksa,

Jana Pawła – światła.

Wszystkie autobusy komunikacji miejskiej zostaną przekierowane w ul. M. T z Kalkuty.

W tym czasie będzie można korzystać z następujących przystanków:

dla relacji kierunek Nowa Wieś Ełcka:

tymczasowy przystanek przy ul. Grajewskiej za skrzyżowaniem z ul. Jana Pawła II,

przystanek przy ul. Grajewskiej przy sklepie POLO (Grajewska 04),

dla relacji centrum Ełku:

przystanek przy ul. Grajewskiej naprzeciw sklepu POLO (Grajewska 05),

przystanek przy ul. Grajewskiej przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (Grajewska 03).