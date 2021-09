"Bachory" i "kaszojady" niszczą domofony? List mieszkanki do sąsiadów

„Trzymajcie swoje bachory w zagrodach albo niezwłocznie naprawiajcie szkody wyrządzone przez kaszojady” – to fragment listu wywieszonego jakiś czas temu na klatce jednego z ełckich bloków. O co chodzi?

Dzieci – jak to dzieci – zazwyczaj są roznoszone przez energię, zwłaszcza jeżeli mówimy o czasie wakacji, który jest przecież przeznaczony na odpoczynek i zabawę. A co, gdy dzieci owa energia roznosi za mocno i z zabawy przerzucają się na dewastację? Wówczas „ludzie listy piszą”. Tak jak pewna mieszkanka Ełku, która – używając terminologii „ferdkowej” – napisała publiczny-prywatny list, w którym skarży się na dzieci sąsiadów. Kobieta utrzymuje, że najmłodsi mieszkańcy jej bloku niszczą domofony.

— Ten blok nie stoi tutaj długo, a już szereg rzeczy zostało zniszczonych (m. in. domofon, dzięki czemu nie można otworzyć drzwi kodem! — zwraca się autorka listu do „Drogich sąsiadów” w piśmie przyklejonym do klatkowej szyby.

Ełcki „list do rodziców” trafił na instagramowy profil „Make Life Harder”, gdzie skupił uwagę internautów. I nie z samego faktu, że został napisany, a raczej ze względu na specyficzne słownictwo „wykorzystane” przez jego nadawczynię i zawarte w „prośbie” do rodziców rzekomych dzieci-wandali.

— Uprzejma prośba: trzymajcie swoje bachory w zagrodach albo niezwłocznie naprawiajcie szkody wyrządzone przez kaszojady — zaleca autorka listu i „opcjonalnie” proponuje rozwiązanie problemu:

— Niech teraz tatuś czy mamusia stoją całą dobę przed klatką i otwierają drzwi sąsiadom, którzy nie mogą dostać się do domu. Z poważaniem, sąsiadka.

Fotka pisma umieszczonego w klatce wzbudziła sporo reakcji na Instagramie. O ile większość Internautów zauważa problem wandalizmu, będącego efektem bezcelowego wałęsania się dzieci i być może nudy, która pchnęła je do rozrabiania, to wielu zwraca uwagę, że autorka listu nie powinna używać słownictwa uwłaczającego dzieciom. Chodzi o sformułowania „bachory” i „kaszojady”.

Czy nietypowe sąsiedzkie pismo jednej z mieszkanek rozwiązało problem rzekomego „dziecięcego” wandalizmu? Nie wiemy, ale ciekawi nas, czy sąsiadka – widząc, że domofony niszczą dzieci – najpierw porozmawiała z ich rodzicami? A może list i użyte w nim słownictwo były właśnie takim wołaniem „rozpaczy”, które miały skłonić rodziców rzekomych wandali do „zainteresowania się” sprawą?

Co Państwo sądzą na ten temat?

mch