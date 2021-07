Czarna seria. Dwie osoby utonęły w ciągu dwóch dni

Przypomnijmy, zgłoszenie o utonięciu 40-latka służby otrzymały w środę o godz. 21:00. Zgłaszającym był inny mężczyzna, który kąpał się wraz z ofiarą. Panowie weszli do wody na wysokości dzikiej plaży, w ok. ul. Parkowej, po czym jeden z nich zniknął pod wodą ok. 20-30 metrów od brzegu.

Cały czas trwają poszukiwania. Niestety jak dotąd nie udało się go odnaleźć. W akcję zaangażowali się specjaliści - grupa wodno-nurkowa z Olsztyna.

Niestety dziś po południu tragiczne wieści dotarły z gminy Ełk. Na Jeziorze Sawinda w Woszczelach utonął inny mężczyzna. To 45-letni ełczanin.