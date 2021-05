Inauguracja punktu szczepień drive-thru w Ełku.

Na inauguracji ełckiego punktu szczepień „drive-thru” byli obecni przedstawiciele parlamentu, władz 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie - Filia w Ełku oraz samorządu terytorialnego. Dzisiaj o godz. 11:00 na terenie szpitala pojawili się: Poseł Wojciech Kossakowski; Komendant szpitala wojskowego w Ełku płk. Robert Trela; Pełnomocnik Wojewody ds. szczepień, Krzysztof Kuriata oraz sam Wojewoda warmińsko-mazurski, Artur Chojecki.

– Cieszę się, że we współpracy z wojskiem i MON-em udało nam się stworzyć ten punkt i mieszkańcy regionu ełckiego będą mogli skorzystać z takiej formy zaszczepienia nie wysiadając z samochodu – powiedział wojewoda Chojecki dziękując płk. Treli za przygotowanie punktu, generałowi Radomskiemu (dowódca 16 Dywizji Zmech.) za pomoc w organizacji oraz posłowi Kossakowskiemu.

Z kolei ełcki parlamentarzysta tłumaczył motywację, jaka stała za potrzebą utworzenia takich punktów szczepień.

– Chciałem podziękować panu wojewodzie, komendantowi szpitala wojskowego w Ełku oraz generałowi, za to, że właśnie to Ełk wskazali jako pierwszy punkt szczepień drive-thru. Dlaczego on jest ważny? Szanowni Państwo, jest piękna pogoda i aby z niej korzystać w pełni musimy zaszczepić jak najwięcej osób w jak najkrótszym czasie. I dlatego powstają takie właśnie punkty jak tutaj w Ełku, żeby można było podjechać samochodem, szybciutko się zaszczepić i odjechać, żeby to nie zajmowało dużo czasu – powiedział poseł Kossakowski i przy okazji otwarcia punktu zaapelował, aby na szczepienie przyjeżdżały do niego mieszkańcy naszego regionu.

Technikalia i szczegóły związane z funkcjonowaniem nowo powstałego punktu szczepień drive – thru przybliżył komendant szpitala wojskowego w Ełku, płk. Robert Trela.

– Od dnia jutrzejszego (13 maja) od godz. 8:00 do 20:00, codziennie będzie czynny punkt drive. Przewidziany jest na 400 szczepień dziennie i jest duże zainteresowanie. Do 4 czerwca wszystkie terminy są już zajęte – powiedział komendant Trela, zapraszając na szczepienie „wszystkich niezdecydowanych”.

Jak wygląda sama procedura? Chętni do wyszczepienia otrzymują przepustkę od żołnierza, otwierają się bramy, ludzie są kierowani na dwa stanowiska. Następuje później przyjęcie kwestionariusza i wyszczepienie. Do punktu podjeżdża się autem i z niego nie wysiada.

– 15, 20 minut i jest po szczepieniu. Powinno to zająć 40 minut maksymalnie. Jeżeli w pojeździe będą cztery osoby i będą zarejestrowane, zostaną przygotowane i przeszczepione w tym zakresie – sprecyzował komendant ełckiego szpitala wojskowego. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie - Filia w Ełku.

Na szczepienie przeciw koronawirusowi może zapisać się każda osoba dorosła.