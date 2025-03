W nocy też trzeba być czujnym!

Nocna jazda po drogach ekspresowych i autostradach wydaje się bezpieczniejsza – ruch jest mniejszy, warunki sprzyjają płynnej jeździe, a nowoczesne trasy mają dobre oznakowanie. Mimo to, wypadki na drogach ekspresowych często zdarzają się właśnie po zmroku. Dlaczego tak się dzieje?

Jednym z głównych powodów nocnych wypadków jest zmęczenie kierowców. Długotrwała jazda, zwłaszcza po monotonnych trasach, może prowadzić do tzw. mikrosnu – krótkich, niekontrolowanych momentów utraty świadomości, które trwają zaledwie kilka sekund. To wystarczy, by auto zjechało z pasa ruchu lub uderzyło w inny pojazd.

Eksperci podkreślają, że już po 17–18 godzinach bez snu nasza koncentracja jest porównywalna do osoby, która ma we krwi 0,5 promila alkoholu. Dlatego tak ważne jest robienie przerw w podróży i nieprzekraczanie własnych limitów wytrzymałości.

Światła mijania i drogowe są niezbędne do nocnej jazdy, ale mogą też powodować problemy. Źle ustawione reflektory lub mocne światła samochodów jadących z naprzeciwka mogą tymczasowo oślepić kierowcę, powodując dezorientację. W takich warunkach nawet ułamek sekundy nieuwagi może doprowadzić do tragicznego zdarzenia.

Nocą percepcja odległości i prędkości innych pojazdów jest znacznie gorsza niż w ciągu dnia. Ciemność sprawia, że trudniej zauważyć pojazdy poruszające się z dużą prędkością, a także przeszkody na drodze – uszkodzone auta, zwierzęta czy fragmenty opon. To szczególnie niebezpieczne na drogach ekspresowych, gdzie prędkości są wysokie, a czas na reakcję jest minimalny.

Mniejszy ruch nocą często skłania kierowców do przyspieszania. Jednak większa prędkość oznacza dłuższą drogę hamowania i mniejszą kontrolę nad pojazdem. Dodatkowo, jeśli kierowca nie dostosuje prędkości do warunków drogowych – np. mokrej nawierzchni lub mgły – ryzyko poślizgu i utraty panowania nad pojazdem wzrasta wielokrotnie.

Jak unikać nocnych wypadków? Aby zwiększyć bezpieczeństwo nocnej jazdy, warto stosować kilka zasad:

* Robić regularne przerwy – co 2–3 godziny zatrzymać się na odpoczynek.

* Unikać jazdy, gdy czujemy zmęczenie – jeśli pojawiają się oznaki senności, lepiej się zatrzymać i zdrzemnąć.

* Dostosować prędkość do warunków – nawet jeśli droga wydaje się pusta, lepiej nie przekraczać dozwolonych limitów.

* Zadbać o oświetlenie pojazdu – dobrze ustawione światła poprawiają widoczność i zmniejszają ryzyko oślepienia innych.

* Zachować szczególną ostrożność w pobliżu lasów – oznakowane odcinki mogą być miejscem, gdzie zwierzęta często przebiegają przez drogę.

Mimo że drogi ekspresowe są jednymi z najbezpieczniejszych tras w Polsce, nocna jazda wymaga od kierowców szczególnej czujności. Wystarczy chwila nieuwagi, by podróż zakończyła się tragicznie.

Do jednego z nocnych wypadków doszło w miniony piątek, kilkanaście minut po godzinie 1 na drodze S61 Ełk - Warszawa. Kierowca busa uderzył w tył ciągnika siodłowego. Na szczęście tym razem nic poważnego nikomu się nie stało.