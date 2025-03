Jest zgoda na filię WORD-u w Ełku!

Od lat władze Ełku zabiegały o utworzenie w mieście filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD). Inicjatywa ta ma na celu umożliwienie mieszkańcom Ełku i okolic zdawania egzaminów na prawo jazdy bez konieczności podróżowania do odległych ośrodków, takich jak Olsztyn czy Suwałki.​

Pod koniec ubiegłego roku prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz, spotkał się z dyrektorem WORD w Olsztynie, Markiem Bojarskim, oraz wicemarszałkinią województwa warmińsko-mazurskiego, Katarzyną Sobiech. Podczas tych rozmów uzyskano wstępną akceptację dla projektu. Miasto zaproponowało lokalizację przy ulicy Srebrnej, gdzie mogłaby powstać filia ośrodka. Ale to nie jedyna lokalizacja, jaka była brana pod uwagę. Zgłaszane były również pomysły utworzenia filii na gruntach prywatnych czy na terenach w mieście należących do gminy Ełk - dawnej bazie PKS. I to właśnie tam powstanie filia WORD-u.

Radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, Bogusław Wisowaty, złożył interpelację do marszałka województwa, apelując o wsparcie działań związanych z utworzeniem filii WORD w Ełku. W odpowiedzi marszałek Marcin Kuchciński potwierdził, że prace nad projektem są zaawansowane, a wytypowana lokalizacja spełnia wymogi dotyczące placu manewrowego i siedziby. Obecnie trwają analizy prawno-finansowe mające na celu wybór najlepszego rozwiązania. ​

— Rozmowy na temat lokalizacji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ełku, trwały kilkanaście lat. Jednym z prekursorów był, były już poseł Andrzej Orzechowski, który doprowadził do zmian ustawowych umożliwiających ulokowanie WORD w takich miastach jak Ełk. Dziś (25.03.2025 - red.), po moich - również wielu innych osób, którym serdecznie dziękuję - wielokrotnych interwencjach, Sejmik województwa jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wskazania dodatkowego miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B — mówi radny Bogusław Wisowaty. — Powyższa regulacja daje możliwość stworzenia oddziału terenowego istniejącego ośrodka egzaminowania. Utworzenie oddziału terenowego w Ełku umożliwi łatwy dostęp do egzaminów na prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1 lub B osobom zamieszkałym we wschodniej części województwa, tym samym wyeliminuje wieloletnie niedogodności wynikające z konieczności dojazdu na egzamin państwowy do ościennych województw.

Utworzenie filii WORD w Ełku przyniesie liczne korzyści dla lokalnej społeczności. Mieszkańcy miasta i okolicznych powiatów mogliby zdawać egzaminy na prawo jazdy na miejscu, co zmniejszyłoby koszty i czas związany z dojazdami do innych miast. Ponadto, inwestycja ta mogłaby wygenerować nowe miejsca pracy oraz podnieść rangę Ełku jako lokalnego ośrodka usług. ​

Konieczne jest przygotowanie placu egzaminacyjnego oraz postawienie modułowych pomieszczeń biurowych, w tym przestrzeni do przeprowadzania egzaminów teoretycznych. Koszty szacowane na około 2 mln zł poniesie samorząd województwa.