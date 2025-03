94-latka straciła 100 000 złotych!

Do 94-latki z powiatu ełckiego zadzwonił mężczyzna, który podszył się pod jej syna – powiedział, że spowodował wypadek i natychmiast potrzebuje pieniędzy na kaucję. Potem do rozmowy włączył się kolejny oszust, podający się za policjanta, co miało utwierdzić kobietę w przekonaniu o autentyczności tej historii.

Seniorka uwierzyła i przekazała nieznajomemu 100 000 złotych – wszystkie oszczędności, które miała w domu.

Przestępcy cynicznie żerują na trosce i emocjach starszych osób.

Pamiętajmy: prawdziwy policjant NIGDY nie poprosi o przekazanie kaucji. Nigdy! Jeśli ktoś tak twierdzi – to oszust!

Dlatego prosimy: rozmawiajcie ze swoimi dziadkami, babciami, rodzicami. Ostrzegajcie ich przed takimi sytuacjami. Rozmowa może ochronić ich oszczędności. Zadbajmy o naszych bliskich i uświadamiajmy ich, zanim zrobi to oszust.

Przypomnijmy, kilka dni temu pewien 84-latek o mały włos nie stracił 45 000 złotych!

Zaczęło się od typowego schematu przy takich oszustwach.

Na stacjonarny telefon do seniora z Ełku zadzwonił mężczyzna. Powiedział, że jest jego synem, spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy na kaucję. 84-latek domyślił się, że to nieprawda, z drugiego telefonu zadzwonił do syna i sprawdził wiarygodność tej informacji. Potwierdził, że to oszustwo.

Jednak po niedługim czasie telefon zadzwonił ponownie. Tym razem rozmówca powiedział, że jest policjantem CBŚP i wie, że oszuści dzwonili do seniora. Podstępem namówił go, żeby spakował posiadane w domu pieniądze i pozostawił je w wiacie śmietnikowej.

Tym razem zmanipulowany senior uwierzył. Wziął swoje oszczędności i zgodnie ze wskazówkami oszustów, zostawił je przy śmietniku.

Na szczęście na miejscu byli też prawdziwi policjanci. Zatrzymali oszusta na gorącym uczynku, gdy oddalał się z odebranymi pieniędzmi. Cała kwota została odzyskana i przekazana 84-latkowi. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do komendy w Ełku. 29-latek usłyszał zarzut oszustwa.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają dalsze okoliczności i sprawdzają ewentualny udział tego mężczyzny w innych przestępstwach.

Sąd Rejonowy w Ełku na wniosek ełckiej prokuratury aresztował mężczyznę na 3 miesiące (12.03.2025 r.). Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8.

KPP Ełk, opr. tom