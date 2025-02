Pościg na ekspresówce za skradzioną ciężarówką!

We wtorek policjanci podjęli próbę zatrzymania pojazdu ciężarowego na drodze S61 w powiecie ełckim. Z uzyskanych informacji wynikało, że może on być kradziony. Jednak kierowca tego pojazdu nie zareagował na sygnały świetlne oraz dźwiękowe wydawane przez policjantów i nie zatrzymał się do kontroli. Zmusił policjantów do pościgu.

Pościg nie trwał długo – policjanci w dynamicznych działaniach przy użyciu dwóch radiowozów, stosując odpowiednią i skuteczną taktykę zmusili kierowcę do zatrzymania pojazdu po przejechaniu około 1,5 kilometra. Na szczęście podczas tej ucieczki nikomu nic się nie stało.

W pojeździe był tylko 24-letni kierowca. Policjanci potwierdzili, że pojazd ciężarowy o wartości 60 tys. złotych został ukradziony tego samego dnia wcześnie rano z terenu powiatu częstochowskiego. Ponadto mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdami i był osobą zaginioną.

Mężczyzna był trzeźwy. Została mu pobrana krew do badań na zawartość środków odurzających.

Policjanci z Ełku przedstawili mu zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej, pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierowca uciekający przed Policją musi liczyć się z karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Mężczyzna został przekazany do dalszych czynności procesowych policjantom z Częstochowy.

KPP Ełk