Czy jest szansa na ponowne otwarcie neurologii w Ełku?

Interpelację w sprawie pilnego uruchomienia oddziału neurologii w "szpitalu wojskowym" w Ełku w grudniu ubiegłego roku złożyła posłanka Urszula Pasławska.

— Obecnie jedyny w mieście oddział, mimo nowoczesnego wyposażenia, nie może przyjmować pacjentów z powodu braku lekarzy specjalistów. Z tej przyczyny pacjenci wymagający niezwłocznej pomocy lekarskiej np. z udarami mózgu muszą być transportowani do odległych szpitali w Olsztynie, Suwałkach a nawet Elblągu. To znacznie obniża ich szanse na dojście do pełnej sprawności, a nawet przeżycie — czytamy w złożonej interpelacji.

Oddział został zamknięty już kilka lat temu. Wtedy placówka wystąpiła do wojewody warmińsko-mazurskiego z wnioskiem o czasowe zaprzestanie działalności oddziału neurologicznego. Oddział pozostaje nieaktywny do dziś. W efekcie ponad 60 tys. mieszkańców Ełku, trzeciego pod względem wielkości miasta w województwie warmińsko-mazurskim, jest pozbawionych szansy na skuteczne leczenie udarów, wylewów i innych schorzeń neurologicznych.

Jak czytamy w interpelacji posłanki Pasławskiej, powodem tego stanu rzeczy jest fakt, iż szpital "nie jest w stanie skompletować wymaganego zespołu lekarskiego. Żeby wznowić działalność, konieczne jest zatrudnienie co najmniej pięciu neurologów. Do tej pory chęć pracy wyraziło tylko dwóch lekarzy."

— Zwracam się zatem do Ministerstwa Zdrowia o pilne podjęcie działań mających na celu umożliwienie zatrudnienia lekarzy specjalistów w oddziale neurologii w Ełku. Niezbędne wydaje się wsparcie finansowe oraz organizacyjne, które pomoże w szybkim uzupełnieniu braków kadrowych, tak, by jak najszybciej przywrócić funkcjonalność tego ważnego oddziału i zapewnić mieszkańcom Ełku dostęp do niezbędnej opieki zdrowotnej — czytamy dalej.

Jaka będzie odpowiedź na interpelację? Czy przyniesie pozytywny skutek? Tego dowiemy się być może już w czwartek, 16 stycznia. Tego dnia planowana jest bowiem konferencja posłanki Pasławskiej przed 1. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie - Filia w Ełku.

Przypomnijmy, również, że w placówce z dniem 31.12.2024 został zamknięty oddział dermatologiczny.

Do tematu wrócimy.