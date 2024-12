Betlejemskie Światło Pokoju w Ełku - zapraszają harcerze

21 grudnia 2024 roku Światło dotrze do Ełku przywiezione przez harcerzy z Zakopanego i o godzinie 16.00 na Placu św. Jana Pawła II zostanie przekazane władzom naszego miasta, samorządom, szkołom oraz wszystkim mieszkańcom.

- W związku z tym wydarzeniem, które w tym roku przybiera inną formę niż zazwyczaj, chcemy jako wspólnota harcerska z powiatu ełckiego zaprosić serdecznie wszystkich do celebrowania z nami tego wydarzenia - zaprasza pwd. Katarzyna Kowalewska, Komendant Hufca ZHP Ełk.

Czym jest Betlejemskie Światło Pokoju i skąd pomysł, aby "zaświeciło" również w stolicy Mazur?

Harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego już od 34 lat angażują się w akcję Betlejemskiego Światła Pokoju. Od początku Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Światło przekazywane jest właśnie na świecach Caritas. Betlejemskie Światło Pokoju i świeca stały się nieodłącznymi elementami Bożego Narodzenia, a palący się płomień symbolem braterstwa, pokoju i pomocy bliźnim. Historia Betlejemskiego Światła Pokoju zaczęła się w 1986 roku w Betlejem, które od lat jest w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. Od niego odpalono co roku jedną małą świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją podróż po świecie z Christkindl w Górnej Austrii, partnerskiego miasta Betlejem, ponieważ niemożliwe było przywiezienie płomienia bezpośrednio z Groty Narodzenia Jezusa w Betlejem. Mimo to tradycja przekazywania Światła, zapoczątkowana w 1986 roku przez ORF wciąż jest kontynuowana. Światło, które zapalił w Grocie Narodzenia 12-letni Pillar Jarasayeh w 2023 roku, było przechowywane przez austriackich skautów cały rok - aż do teraz. Tegoroczna Sztafeta Światła rozpoczęła się wyjątkowo w kościele pielgrzymkowym Christkindl, gdzie dziewięcioletnia Mathias Secklehner przejął Światło.

- Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju „Kochaj czynem” nawiązuje nie tylko do codziennych, czasem małych i z pozoru nieznacznych, sytuacji, w których możemy okazywać się siłą tego człowieka, ale również do nadzwyczajnych momentów, takich jak wojna za naszą granicą. Jako Polki i Polacy pokazaliśmy, że potrafimy reagować na potrzeby innych ludzi. Pamiętajmy wszyscy o spontanicznej działania na samym początku konfliktu, gdy nasze serca napędzała potrzeba pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych wojną - zwraca uwagę społeczność Hufca ZHP im. J. i H. Małeckich.

- Zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi i chęć pozostawienia tego świata choć trochę lepszym niż go zastaliśmy pokazuje, że „Kochaj czynem” to nie tylko hasło, lecz postawa życiowa, która bliska jest harcerkom i harcerzom. Pomoc, wyciągnięta dłoń do drugiego człowieka, jest czymś znacznie więcej niż jedynie wyrażaniem miłości. To aktywna miłość w czynie, akceptacja i troska, które wyrażamy poprzez nasze działania - podkreśla pwd. Katarzyna Kowalewska, komendant Hufca ZHP w Ełku.

