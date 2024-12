Cenne chrześcijańskie relikwie zjednoczyły ełckich wiernych

Wspomniane relikwie, które przybyły do Ełku z Włoch, posiadają wyjątkowe znaczenie historyczne i duchowe. Ich pochodzenie związane jest z arystokratycznym rodem wywodzącym się od królów longobardzkich, a autentyczność potwierdzają certyfikaty niezależnych instytucji, takich jak Uniwersytet w Salento. Dwudniowa ekspozycja w świątyni prawosławnej zgromadziła liczne grono wiernych, którzy odnaleźli w niej okazję do refleksji, ekumenicznego zjednoczenia i umocnienia wiary.

Sobota, 30 listopada, rozpoczęła się uroczystym powitaniem świętości przed świątynią. O godzinie 16.00 wierni zgromadzili się, aby w modlitewnym skupieniu przyjąć relikwie. Ceremonia ta była pełna podniosłej atmosfery, a obecni mieli okazję zobaczyć relikwie po raz pierwszy.

O godzinie 17.00 odbyło się wieczorne nabożeństwo, które wprowadziło wiernych w duchowy nastrój. Następnie, o 20.00, odprawiono Akatyst do Życiodajnego Krzyża Pańskiego w języku polskim, podczas którego wierni w modlitwach wyrażali wdzięczność za możliwość obcowania z tak wyjątkowymi pamiątkami chrześcijaństwa.

Wieczór zakończył się Akatystem ku czci Najświętszej Bogurodzicy, odprawionym zarówno w języku cerkiewnosłowiańskim, jak i polskim. Ostatni uczestnicy mogli modlić się przy relikwiach do późnych godzin nocnych, gdyż kościół pozostawał otwarty do ostatniej osoby chętnej na spotkanie ze świętościami.

Niedzielne obchody, 1 grudnia, rozpoczęły się wraz z otwarciem świątyni o godzinie 7.30. Już o 8.30 odprawiono nabożeństwo godzin, a tuż po nim, o 9.00, wierni uczestniczyli w Boskiej Liturgii.

Kulminacyjnym punktem dnia była modlitwa dziękczynna, która rozpoczęła się o 10.30. Modlitwa ta była szczególną okazją do refleksji nad 100-leciem Autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wierni dziękowali także za pomyślność mieszkańców Ełku i całego regionu. W trakcie uroczystości poświęcono również pamiątkową tablicę, która upamiętnia to ważne wydarzenie. O godzinie 16.00 przyszedł czas na pożegnanie relikwii. Wierni, którzy przez dwa dni mogli obcować z tymi wyjątkowymi artefaktami, w skupieniu i zadumie oddali ostatni hołd świętościom, które opuściły Ełk, by kontynuować swoją duchową podróż.

Te dwa dni, pełne modlitw i wspólnotowego ducha, na długo pozostaną w pamięci ełckiej społeczności.

Maciej Chrościelewski