Panie potrafią - za szybko, brak prawka i na podwójnym gazie

Policjanci w trakcie kontroli prędkości w Ełku (11.12.2024 r.) zatrzymali kierującą audi, która przekroczyła prędkość o 60 km/h. Sytuacja była niebezpieczna, bo doszło do tego w obszarze zabudowanym przy ograniczeniu do 50 km/h. Za to wykroczenie kobieta została ukarana mandatem w wysokości 1500 złotych.

Okazało się także, że kobieta jest nietrzeźwa. Jechała samochodem, mając blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Ponadto nie miała uprawnień do kierowania. Razem z nią jako pasażer jechał właściciel samochodu, który także był pod działaniem alkoholu. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 300 złotych za umożliwienie kobiecie kierowania. 36-latka odpowie przed sądem za jazdę w stanie nietrzeźwości i bez uprawnień.

- Ten przypadek wyraźnie pokazuje poważne naruszenie przepisów ruchu drogowego i skrajną nieodpowiedzialność - zwracają uwagę ełccy policjanci.

mat. KPP Ełk; opr. mac.