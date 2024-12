Kuczewska Mistrzynią Polski - medal zadedykowała trenerowi

W drodze do walki finałowej Natalia Kuczewska (kat. 50kg) musiała pokonać dwie rywalki. W pierwszym pojedynku podopieczna trenera Tadeusza Biryło po profesorsku rozprawiła się z Wiolettą Gajowiak co dało jej awans do półfinału rozgrywanych w Wałbrzychu mistrzostw. W kolejnej walce czekało na nią większe wyzwanie, z którym również sobie poradziła, pokonując Angelikę Mięgoć i awansując do finału imprezy.

W walce o złoto Ełcka Wichura skrzyżowała rękawice z aktualną mistrzynią Polski Angeliką Krysztoforską z klubu RKB Boxing Radom. To klasowa zawodniczka, do tego doświadczona na ringach zawodowych (wygrała wszystkie swoje 9 walk) i to właśnie ona była faworytką finału MP Seniorek. On sam był wielką gratką dla kibiców boksu, ponieważ transmisję z walki dziewcząt przeprowadziła TVP Sport – panie weszły do ringu w sobotę (7XII) o godz. 18:50.

W finale Kuczewska pokazała pełną paletę bokserskich umiejętności - świetną praca nóg, bardzo dobrą dynamikę i wyczucie dystansu – na wałbrzyskim ringu zagrało wszystko, na czele z głową. Ełcka Wichura była niesamowicie skoncentrowana, a zarazem boksowała na dużym luzie - wyprzedzała akcje rywalki, triggerowała ją (irytowała) do tego stopnia, że Krysztoforska momentami gubiła się w swoich poczynaniach (nogi zostawiała z tyłu). Na wyróżnienie zasługuje świetna praca szkoleniowa wieloletniego trenera ełckiego Mazura, Tadeusza Biryło, który przygotował podopieczną idealnie do całego turnieju - chwalił go wyborny duet komentatorski: Janusz Pindera i Piotr Jagiełło. Po trzech rundach ciekawego dla oka boksu, werdyktem sędziów 3:2, to właśnie jego podopieczna uniosła rękę do góry w geście zwycięstwa – złoty medal Mistrzostw Polski powędrował do Ełku.

Eksperci boksu podkreślają, że ełcki Mazur ma w osobie Kuczewskiej naprawdę wielki talent pięściarski - godną następczynię największych wychowanków klubu (by wymienić choćby Leszka Błażyńskiego, Grzegorza Jabłońskiego, Michała Syrowatkę, czy braci Samełko - i kilku innych zacnych pięściarzy). Janusz Pindera podkreślał, że widzi w niej naprawdę mocną kandydatkę do wyjazdu na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Sobotni finał z pewnością był wielkim dniem ełckiego pięściarstwa i powodem do dumy dla społeczności miasta i regionu. Tego dnia, w Wałbrzychu, cała Polska przypomniała sobie starą bokserską "prawdę", że „w Ełku biją najmocniej”.

Nowa Mistrzyni Polski Seniorek nie ukrywała radości po walce finałowej, czemu dała wyraz wpisem na swoich mediach społecznościowych.

— Złoty medal Mistrzostw Polski Seniorek przyjeżdża do Ełku! W całym turniej u stoczyłam 3 wymagające walki, w których musiałam dać z siebie wszystko, a w finale stoczyłam zaciętą walkę z zawodniczką o rekordzie 9-0 w boksie zawodowym. Chciałabym serdecznie podziękować mojemu narożnikowi: Tadeuszowi Biryło, Romanowi Kruszyńskiemu i Anastazji Michałek. Ogromne podziękowania składam również trenerowi przygotowania motorycznego @adam.nienaltowski . To był naprawdę mocny rok, pełen wielu turniejów i walk, które zaowocowały medalem na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski. Dziękuję również moim sponsorom za wsparcie i wiarę we mnie. Bez Was to wszystko nie byłoby możliwe! @vitamin_shop_elk @centrum_treningu_elk @jarexwrestling @suzuki_polska. Cieszę się, że mój boks ciągle się rozwija, a walki przyciągają coraz większe emocje oglądającym. Dziękuję również wszystkim przed odbiornikami za wsparcie! Medal z tego turnieju dedykuję mojemu trenerowi Tadeusz Biryło. Dziękuję za wszystko!!! — podkreśliła Natalia „Ełcka Wichura” Kuczewska.

Maciej Chrościelewski