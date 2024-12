Ełcka Wichura walczy o złoto - transmisja w TVP Sport

Świetnie radzi sobie Natalia Kuczewska na kończących się właśnie XXIV Mistrzostwach Polski Seniorek w boksie olimpijskim. Dzięki dwóm wygranym walkom Ełcka Wichura zawalczy dzisiaj (7 XII) w walce finałowej o złoto. Przed zawodniczką ełckiego Mazura wymagające wyzwanie – w ringu zmierzy się z doświadczoną Angeliką Krysztoforską. Walka obu pań będzie transmitowana przez TVP Sport.

W drodze do walki finałowej Natalia Kuczewska musiała pokonać dwie rywalki. W pierwszym pojedynku podopieczna trenera Tadeusza Biryło po profesorsku rozprawiła się z Wiolettą Gajowiak co dało jej awans do półfinału rozgrywanych w Wałbrzychu mistrzostw.

W kolejnej walce czekało na nią większe wyzwanie, z którym również sobie poradziła, pokonując Angelikę Mięgoć (4:1) i tym samym awansując do finału imprezy.

W walce o złoto Ełcka Wichura skrzyżuje rękawice z aktualną mistrzynią Polski Angeliką Krysztoforską z klubu RKB Boxing Radom. To klasowa zawodniczka, do tego doświadczona na ringach zawodowych i na pewno pięściarce ełckiego Mazura królewskiej korony łatwo nie odda.

Finał MP Seniorek: Kuczewska vs Krysztoforska będzie wielką gratką dla kibiców boksu, ponieważ transmisję z walki dziewcząt przeprowadzi TVP Sport – panie wejdą do ringu w sobotę (7XII) o godz. 18:30. Trzymamy kciuki za Natalię i czekamy na nową Mistrzynię Polski!

Maciej Chrościelewski