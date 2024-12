Współpraca z korzyścią dla mieszkańców Ełku i regionu

Dowódca 44 Batalionu Lekkiej Piechoty w Ełku ppłk Paweł Supiński nie ma wątpliwości, że na współpracy skorzystają jego żołnierze, którzy na co dzień są częścią lokalnej społeczności.

- Przede wszystkim nasze horyzonty, jako batalionu i brygady, poszerzają się. Fundacja ma dużo propozycji, z których w przyszłości na pewno będziemy korzystać. Ja tylko przypomnę, że żołnierze 44 Batalionu Lekkiej Piechoty, jak również 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, to są na co dzień mieszkańcy Ełku i okolic. Pierwszą propozycją ze strony fundacji jest podnoszenie kwalifikacji żołnierzy poprzez udział w studiach podyplomowych. Cała procedura ruszy w momencie, kiedy kandydaci, żołnierze batalionu, zgłoszą swój akces. Myślę, że będzie to poszerzanie zakresu wiedzy w życiu codziennym, jak również w szkoleniu – podkreśla ppłk Paweł Supiński.

Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu jest pierwszą i na ten moment jedyną organizacją pozarządową, z którą ełckie wojsko podjęło oficjalną współpracę. Przed podpisaniem porozumienia wspólne działania miały charakter okazjonalny. Żołnierze prowadzili m.in. szkolenia z samoobrony dla uczestników fundacyjnych projektów, zaś fundacja aktywnie wspierała wojskowe wydarzenia. To dało asumpt do zacieśnienia partnerstwa – tym bardziej, że planów nie brakuje.

- Podpisane porozumienie jest dla nas bardzo ważne, bo pozwoli nam na podejmowanie nowych działań dla społeczności Ełku i regionu. Planujemy wiele przedsięwzięć z batalionem, jesteśmy w stałym kontakcie z jego dowództwem. Jest to specyficzna współpraca, dlatego nie o wszystkim możemy mówić na tym etapie, ale ta współpraca z pewnością przyniesie wiele korzyści - mówi prezes fundacji Adam Waszkiewicz.

- Podpisanie porozumienia pozwala nam na wzajemne wykorzystywanie infrastruktury i chociażby sprzętu, który posiadamy my – w fundacji – a wojsko w batalionie. Przekładać się to będzie na konkretne działania wspierające naszych mieszkańców i mieszkanki w czasie pokoju, ale również będziemy pracować, by wspierać naszym potencjałem batalion i żołnierzy, a żołnierze będą wspierać między innymi nasze działania na rzecz lokalnej społeczności i uczestników naszych projektów - dodaje dyrektor generalny Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu Hubert Górski.

Połączenie zasobów, wiedzy i infrastruktury obu stron otwiera nowe możliwości realizacji projektów z zakresu edukacji, rozwoju kompetencji i budowania bezpieczeństwa. Pierwsze efekty współpracy fundacja i batalion zaprezentują w nowym roku.

mat. FWNiB; opr. mac.