Marek Bujło z kolejnym zwycięstwem w zawodowym MMA

W miniony weekend znów mogliśmy oglądać ełczanina w akcji. Tym razem podczas BFN Gali Sportów Walki w Olsztynie. Marek Bujło wygrał przez ground & pound w pierwszej rundzie.

— To były bardzo aktywne trzy miesiące, a już szczególnie w odniesieniu do dwóch ostatnich tygodni. Dwie walki, dwa zwycięstwa i dwa skończenia w pierwszej rundzie. Cieszę się, że wszystko przebiegło zgodnie z planem, a przy tym obyło się bez urazów i większych obrażeń — podsumowuje w mediach społecznościowych Marek Bujło.

Na widowni nie zabrakło oczywiście silnej reprezentacji kibiców.

— Do Olsztyna przybyła również grupa wsparcia z Ełku, która liczyła ponad 80 osób. Doceniam to bardzo, bo przecież mówimy o 160 km odległości od naszego miasta, a więc jestem Wam jeszcze bardziej wdzięczny za znalezienie czasu i motywacji, by być tam ze mną — dziękuje Marek Bujło.

A jakie ma plany na przyszłość i kolejne walki?

— Mam nadzieję, że moja piąta walka zawodowa odbędzie się w pierwszym kwartale nowego roku, bo trzeba stale podnosić poprzeczkę. Teraz czas na chwilę odpoczynku, bo było intensywnie. No i w końcu przyszedł czas na wielkie kalorie! — pisze Marek Bujło. — Główny cel? Pewna zagraniczna organizacja w drugiej połowie 2025. Jedziemy z tą przygodą!