Mieszkańcy pytają o parking - "nie muszę udzielać informacji"

Pod wspomnianym budynkiem stoi tablica informacyjna, na której widnieje plan parkingu oraz informacja o możliwości zapisów, jak i numer kontaktowy pod którym można to zrobić, uzyskując przy tym dokładniejsze informacje co do planowanej inwestycji. Co istotne, ci sami mieszkańcy twierdzą, że dzwoniąc pod niego, osoba po drugiej stronie słuchawki informacji udzielać nie chce.

Sprawą zainteresował się p. Zbigniew Achramowicz (Ełczanin Roku 2023 z Towarzystwa Miłośników Ełku), którego zaciekawiło to, czy wspomniana inwestycja ma odpowiednie zgody konserwatora zabytków, ponieważ jest zaplanowana na terenie, który jest pod opieką delegatury. Powiedział nam, że próbował dowiedzieć się tego robiąc użytek z numeru podanego na tablicy, ale został potraktowany bardzo niemiło - gdy zapytał o kwestię konserwatorskie, w odpowiedzi odłożono słuchawkę.

Spróbowaliśmy i my. Zadzwoniliśmy pod numer podany na tablicy zapytać o to, na jakim etapie jest obecnie parkingowa inwestycja. Okazało się, że mieszkańcy i p. Achramowicz mieli rację.

— Proszę wysłać oficjalne zapytanie na maila, na sekretariat firmy i tyle — powiedział mi rozmówca spod wskazanego numeru.

— A pan od czego jest w takim razie, od udzielania informacji czy nie, bo tutaj jest numer podany — pytałem.

— To że numer podany to wie pan, ja nie muszę panu udzielać informacji, nie mam takiego obowiązku — uznał mój rozmówca i odesłał z pytaniami do sekretariatu firmy Pribo-Epb.

Skorzystałem z jego "rady" i wystosowałem odpowiedniego maila, w którym pytam o takie kwestie jak: kiedy zapadła decyzja o budowie parkingu; na jakim etapie jest obecnie cały proces jego powstawania; jak i o to, czy inwestycja ma zielone światło naszego konserwatora. Z racji, że wiadomość była wysyłana dzisiaj (piątek 22 XI) po południu, odpowiedzi nie spodziewam się wcześniej, niż w przyszłym tygodniu.

Jednocześnie odwiedziłem ełcką delegaturę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, aby dowiedzieć się, czy parkingowa inwestycja wymaga i czy ma odpowiednie zezwolenia. Sympatyczni pracownicy jednostki poprosili o kilka dni na sprawdzenie dokumentów, obiecując, że powiadomią nas po weekendzie.

Ełk to jedno z wielu polskich miast, w którym parkingów po prostu brakuje, a samochodów wciąż przybywa, stąd potrzeba ich budowania jest z perspektywy zmotoryzowanych mieszkańców jak najbardziej zasadna. Nie zmienia to jednak faktu, że gdy ełczanie są zainteresowani szczegółami na temat inwestycji, które będą prowadzone w ich najbliższym otoczeniu, chcieliby mieć klarowny i rzetelny przekaz na ich temat. Jak widać tutaj sprawa jest utrudniona - stąd powyższy art.

Wrócimy do tematu po uzyskaniu odpowiedzi od wykonawcy i ełckiej delegatury olsztyńskiego konserwatora zabytków.

Maciej Chrościelewski