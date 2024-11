Fundacja z Mazur na podium ogólnopolskiego konkursu

Nagrodę z rąk wiceministry Katarzyny Nowakowskiej odebrali prezes Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu Adam Waszkiewicz oraz jej dyrektor Hubert Górski. To pierwsze tak istotne na skalę ogólnopolską osiągnięcie w dorobku ełckiej fundacji. W ubiegłych latach, począwszy od 2019 roku, organizacja zdobywała wyróżnienia w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej to nagroda przyznawana co roku organizacjom, które z powodzeniem łączą działalność gospodarczą z misją społeczną. Konkurs ma na celu promowanie innowacyjnych rozwiązań i najlepszych praktyk w dziedzinie ekonomii społecznej. W tym roku mogły do niego przystąpić podmioty, które zrealizowały projekty dofinansowane z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.

Fundacja z Ełku zgłosiła do zmagań projekt, w ramach którego utworzyła profesjonalne studio nagraniowe do prowadzenia szkoleń w formule online. Przestrzeń umożliwi rozszerzenie katalogu usług rozwojowych organizacji o dodatkowe propozycje szkoleniowe. Dzięki temu będą mogli korzystać z nich klienci nie tylko z regionu Warmii i Mazur. To kolejny krok w stronę unowocześnienia fundacyjnych rozwiązań edukacyjnych.

Warto wspomnieć, że studio nagraniowe wykorzystywane jest do działań społecznych. Od kwietnia fundacja nagrywa w nim podcast WIEK NIEOGRANICZONY z udziałem seniorów z Ełku. Niedawno rozpoczęła także prace nad nową audycją, w której przed mikrofon zapraszani są przedstawiciele różnych profesji. Pierwszy wywiad z tego cyklu jest już dostępny na specjalnej stronie fundacji – www.radio.elk.pl. W studiu prowadzone są też warsztaty z emisji głosu i nagrywane wydawnictwa ukazujące się pod szyldem Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu.

mat. Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu; opr. mac.