Darmowe badania z okazji miesiąca męskich nowotworów

Listopad na całym świecie jest miesiącem solidarności z mężczyznami zmagającymi się z rakiem prostaty i rakiem jąder. Kluczową rolę w zapobieganiu chorobie odgrywa profilaktyka. Jednym z najważniejszych badań dla mężczyzn jest badanie PSA, które umożliwia wczesne wykrycie zmian w prostacie. Dzięki programowi „Profilaktyka 40 Plus” mężczyźni do końca 2024 roku mogą wykonać badanie PSA bezpłatnie.

Listopad to czas szczególnej uwagi na profilaktykę nowotworów męskich. W Ełku, aby podkreślić wagę badań, przed budynkiem Urzędu Miasta stanęła symboliczna niebieska wstążka. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości i zachęcenie mężczyzn do odwiedzania specjalistów.

Jednym z najważniejszych badań profilaktycznych dla mężczyzn jest badanie PSA, które umożliwia wczesne wykrycie zmian w prostacie. W Ełku można je wykonać m.in. w placówkach:

Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.:

- w Punkcie Pobrań CLA przy Przychodni Specjalistycznej na ul. Konopnickiej 1,

- w Szpitalu „Pro-Medica” na ul. Baranki 24.

Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filii w Ełku przy ul. Kościuszki 30.

Dzięki programowi „Profilaktyka 40 Plus” mężczyźni do końca 2024 roku mogą wykonać badanie PSA bezpłatnie. Szczegóły programu dostępne są na stronie pacjent.gov.pl.

- Profilaktyka i regularne badania to klucz do zdrowia i szansa na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości - podkreśla ełcki Ratusz, zachęcając do skorzystania z badania.

mat. UM Ełk; opr. mac.