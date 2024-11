Jego życie zawisło na włosku, ale wciąż ma szanse na zdrowie

Dawid z Ełku miał mnóstwo planów na przyszłość. Niestety wszystkie runęły jak domek z kart środę 9 XI, gdy jechał do pracy – kierowca ciężarówki uderzył w tył jego auta. W wyniku wypadku Dawid doznał poważnego urazu czaszkowo-mózgowego, który zmusił lekarzy do wprowadzenia go w stan śpiączki farmakologicznej. W tej niepewności i bólu minęły dwa tygodnie, podczas których rodzina nie odstępowała jego szpitalnego łóżka.

Począwszy od 21 XI lekarze zaczęli powoli zmniejszać dawki leków, próbując wybudzić Dawida. Choć obecnie oddycha już samodzielnie, wciąż nie odzyskał pełnej świadomości. Każdy dzień to walka o nadzieję i zdrową przyszłość, zarówno dla Dawida, jak i jego bliskich, którzy nie poddają się i wierzą, że odzyska sprawność. W ubiegłym miesiącu skończył 23 lata...

Dawid leży na oddziale intensywnej terapii, gdzie każdy krok w stronę powrotu do zdrowia wymaga wsparcia specjalistów, sprzętu i nieustannej opieki. Największą nadzieję na jego pełną rehabilitację daje kosztowna terapia w Centrum Rehabilitacji Panmedica w Zdunkach, której miesięczny koszt oscyluje ok 40 tys. zł. Niestety tak ogromne wydatki stanowią wyzwanie dla rodziny, która – choć pełna determinacji – nie jest w stanie pokryć ich samodzielnie.

W tej trudnej sytuacji dziewczyna Dawida, Luiza, razem z jego rodzicami Teresą i Andrzejem oraz bratem Sebastianem, zorganizowali na portalu pomagam.pl zbiórkę na rzecz chłopaka. Teraz proszą o wsparcie wszystkich, którzy chcą pomóc Dawidowi w odzyskaniu zdrowia. Lekarze podkreślają, że wciąż młody, pełen ochoty do życia mężczyzna, ma szansę wrócić do pełnej sprawności – jeśli tylko otrzyma odpowiednie leczenie i rehabilitację.

— Dawid zawsze był i jest osobą pozytywną, energiczną i pomocną. Swoim uśmiechem zarażał każdego, a zły dzień w chwilę stawał się tym lepszym. Teraz tej pomocy potrzebuje od Was. Wspólnie możemy więcej — apelują bliscy 23-letniego ełczanina.

Każda, nawet najmniejsza pomoc, ma ogromne znaczenie i zwiększa nadzieję na to, że przykro potraktowany przez los Dawid wróci do pełnej sprawności i ułoży sobie życie na nowo.

Maciej Chrościelewski