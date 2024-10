Pamiętali o grobach poprzedników walczących o ojczyznę

Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej pamiętają o bohaterach przez cały rok, ale ta pamięć jest szczególna, gdy zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Co roku w tym okresie terytorialsi uczestniczą w akcji “Żołnierska pamięć”, odwiedzając pomniki i groby swoich poprzedników walczących o ojczyznę. Pamiętają również o swoich kolegach i koleżankach, którzy służyli w szeregach jednostki.

- Pamięć o nich to nie tylko znicz na grobie, to też spotkania i rozmowy z rodzinami kombatantów, których pożegnaliśmy w ostatnim czasie. Z roku na rok niestety tych mogił przybywa. Nasi bohaterowie odchodzą mając w pamięci te tragiczne dla Polski czasy. My jako kontynuatorzy misji będziemy pamiętać o tym co było i przekazywać młodszym pokoleniom wartości jakie nasi kombatanci zdążyli nam przekazać jeszcze za życia - podsumowuje oficer prasowy 4W-MBOT st. kpr. Sabina Mazurek.

W akcji wzięli udział żołnierze 4W-MBOT z całego województwa. Terytorialsi z 41 Giżyckiego Batalionu Obrony Pogranicza porządkowali miejsca pamięci i zapalili znicze na cmentarzach i przy pomnikach m.in. w Giżycku, Węgorzewie, Wydminach, Orłowie, Kętrzynie oraz Gołdapi. Żołnierze 45 Olsztyńskiego Batalionu Lekkiej Piechoty, kompanii logistycznej, kompanii wsparcia i kompanii dowodzenia 4W-MBOT postawili znicze przy grobach i pomnikach w stolicy województwa i jej okolicach. Upamiętnienia poświęcone bohaterom odwiedzili także żołnierze z batalionów w Braniewie, Ełku i Morągu.

mat. 4W-MBOT; opr. mac.