Pod prąd na ekspresówce. Kierowca nie żyje

We wtorek, na trasie Via Baltica w okolicach Szczuczyna (między Ełkiem a Łomżą) doszło do tragicznego wypadku. 77-letni kierowca daewoo wjechał na trasę S61 pod prąd. Manewr ten zakończył się zderzeniem z subaru i toyotą.

W wyniku wypadku sprawca, kierujący daewoo, poniósł śmierć.

Do szpitala został przetransportowany 45-letni kierowca subaru, który doznał obrażeń.

Droga przez kilka godzin w miejscu wypadku była nieprzejezdna.