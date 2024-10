Srebro Ełckiej Wichury - Kuczewska Wicemistrzynią Europy

Srebrny medal przywiozła do kraju Natalia Kuczewska z Młodzieżowych Mistrzostw Europy U -22. Reprezentantka Polski i tegoroczna Młodzieżowa Wicemistrzyni Europy z ełckiego Mazura może mieć mały niedosyt – finałową walkę przegrała z powodu kontuzji nosa.

Bułgarska Sofia była miejscem tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostw Europy U-22 (10 – 21 X). To była ósma edycja ME – pierwsze rozegrano w 2012 roku, a następne w 2017. Potem nastąpiła tylko jedna przerwa z powodu pandemii w 2020 roku. Do obecnej edycji turnieju zgłosili się pięściarze i pięściarki z około 35 krajów.

W latach 2018-2023, czyli na 5 poprzednich edycjach Młodzieżowych Mistrzostw Europy, reprezentanci Polski sięgnęli po 23 medale – 6 złotych, 5 srebrnych, 12 brązowych. W tym roku do Sofii trener Dylak zabrał ze sobą 6 zawodniczek i 9 zawodników, wśród nich Natalię Kuczewską z ełckiego Mazura, która na poprzedniej edycji MME wywalczyła brązowy medal. W Sofii poprawiła swoje osiągnięcie.

W swojej pierwszej, ćwierćfinałowej walce, Kuczewska zmierzyła się z Inną Suprunenko. Ełcka Wichura gładko i w dobrym stylu (4:1) rozmontowała Ukrainkę, tym samym gwarantując sobie brązowy medal i powtarzając swój sukces sprzed roku (Budva, Czarnogóra).



O wejście do finału walczyła z reprezentującą Azerbejdżan Marjoną Savriyevą. Panie zmierzyły się w czwartek (17 X) i była to bardzo ciekawa walka. Pierwszą rundę Polka przegrała 2:3, ale w drugiej triumfowała 4:1 i w tym momencie prowadziła na kartach sędziów 2:1. Trzecia runda dla Natalii Kuczewskiej 5:0 i ostatecznie zwycięstwo 30:27, 30:27, 29:28, 29:28, 28:29.

W sobotnim (19 X) finale Ełcka Wichura stanęła naprzeciwko reprezentantce Serbii, Kristinie Nad Varga, ubiegłorocznej Wicemistrzyni Europy Seniorek (w kat. 48 kg). Niestety już w pierwszej rundzie finału zaczął o sobie dawać krwawiący nos Kuczewskiej, który pilnie oglądał sędzia. Stosunkowo słabą rundę ełczanka próbowała nadrobić w drugiej odsłonie, gdzie wydawała się momentami łapać rytm walki, ale niestety z dalszej rywalizacji wyeliminowała ją kontuzja nosa (przegrana przez RSC). Tym samym reprezentantka Polski z ełckiego Mazura rywalizację na tegorocznych ME U-22 zakończyła z cennym srebrnym medalem i tytułem Młodzieżowej Wicemistrzyni Europy.

Oprócz srebra Ełckiej Wichury, na ringu w Bułgarii nasi kadrowicze wywalczyli 4 brązowe medale (Nikola Prymaczenko (52 kg), Barbara Marcinkowska (70 kg), Oliwia Toborek (75 kg) i Cezary Znamiec (71 kg). Obecny dorobek reprezentacji Polski na MME to 29 medali.

